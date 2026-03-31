"Această dată tristă arată că securitate cu Rusia lui Putin nu există, dimpotrivă. La toate propunerile de dialog ale Ucrainei, la toate ofertele de încetare a focului Moscova a răspuns cu şi mai mult război. Cu o ploaie de bombe, cu teroarea rachetelor şi a roiurilor de drone", a afirmat Wadephul.

Prin urmare, o pare durabilă pentru Ucraina şi pentru întreaga Europă va rezulta în cele din urmă doar din rezistenţa ucraineană şi din conştientizarea de către Rusia a faptului că nu mai poate obţine nimic prin mijloace militare, susţine şeful diplomaţiei germane.

"Cât de lung va fi acest drum depinde şi de ţările europene care sprijină Ucraina. Trebuie să arătăm în mod clar că suntem capabili de o foarte mare rezistenţă, că suntem uniţi şi că cedarea nu este o opţiune. Acesta trebuie să fie mesajul întâlnirii de astăzi", a adăugat Wadephul, referindu-se la reuniunea miniştrilor de externe ai Uniunii Europene ce urmează să aibă loc marţi la Kiev.

Semnal politic puternic pentru Ucraina și Rusia

Această reuniune a Consiliului Afaceri Externe în Ucraina transmite un semnal clar că "ucrainenii fac parte din familia noastră europeană" şi că "îi sprijinim cu hotărâre pe drumul lor către Uniunea Europeană, pe care l-au ales în 2014 în timpul Euromaidanului", a spus el.

De asemenea, este un semnal clar pentru Rusia că cei responsabili pentru acest război şi pentru crimele comise nu pot rămâne nepedepsiţi, a adăugat Wadephul.

"Germania şi Uniunea Europeană continuăm să avem un obiectiv clar: o pace justă, solidă şi durabilă pentru o Ucraină liberă şi democratică", a subliniat el.

Bucea, simbolul atrocităților comise de armata rusă

Evocând imaginile masacrului de civili comis în primele săptămâni ale invaziei de către armata rusă în localitatea Bucea, situată în apropierea capitalei ucrainene, ministrul german a spus că acestea arată "cele mai adânci abisuri ale cruzimii umane şi reflectă ceea ce oamenii din teritoriile ocupate ale Ucrainei îndurau deja de 12 ani", referindu-se la începutul conflictului din Donbas (regiunile Doneţk şi Lugansk) în 2014.

"Bucea este un simbol al altor nenumărate crime de război ruseşti. Masacrul de la Izium, bombardamentul gării din Kramatorsk, asediul oraşului Mariupol: oriunde merge Rusia lui Putin, urmează crime şi barbarie", a declarat Johann Wadephul.

În acelaşi timp, "Bucea reprezintă şi puterea armatei ucrainene de a recuceri mari porţiuni de teritoriu, rezistenţa şi curajul poporului ucrainean şi dreptul său la un viitor în pace şi libertate în faţa opresiunii ruse", a afirmat el.