”Toate religiile sunt obsedate de un singur lucru: morala, dar sunt obsedate de cuvânt, de modalitatea în care definim logosul, aşa cum este definit în religia creştină, cum îl recităm, aşa cum se spune în Coran, Dharma şi toate celelalte depind de cum este transmis cuvântul. De ce sunt obsedate religiile globale de cuvânt? Pentru că cuvântul nu are doar înţeles, el reprezintă ordine, loialitate, disciplină şi organizare. Iar acest lucru îi reprezintă marea provocare de care ne lovim acum, cu inteligenţa artificială. Ea distruge ordinea, organizarea, înţelesul. Şi realitatea. Ceea ce face sarcina foarte provocatoare pentru lideri de a reorganiza totul în era inteligenţei artificiale”, a declarat Ionuţ Stanimir.

El a explicat şi de ce trebuie reorganizat totul.

”În primul rând, trebuie să ne adaptăm realităţii şi, într-adevăr, leadership-ul şi manualele de leadership de acum 10 ani sunt moarte. Nu mai sunt reprezentative. Trebuie să decidem şi să reorganizăm aceste realităţi. În al doilea rând, trebuie să setăm o direcţie. Iar setarea acestei direcţii înseamnă impunerea de limite vizavi de ce nu se va întreprinde. Trebuie să comunicăm foarte clar ce nu se va face. În al treilea rând, un alt pericol care pândeşte este modalitatea de a ne adapta la ceea înseamnă cuvântul. Şi noua generaţie care vine acum este obişnuită cu această realitate fabricată”, a transmis Ionuţ Stanimir.