Delegaţiile "au convenit asupra unei foi de parcurs care vizează ajungerea la un acord final în termen de 60 de zile, punând astfel bazele pentru începerea imediată a unor discuţii tehnice suplimentare" care vor continua în această săptămână în Elveţia, au scris guvernele pakistanez şi qatarez într-o declaraţie comună.

Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Ce condiție mai impune

Agenţia iraniană de presă Tasnim a relatat duminică, citând o sursă apropiată echipei de negociere, că Iranul nu intenţionează să redeschidă Strâmtoarea Ormuz atât timp cât armistiţiul din Liban nu este respectat, transmite Reuters.

Potrivit sursei, una dintre condiţiile impuse de Teheran pentru reluarea traficului prin una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial este menţinerea încetării focului dintre Israel şi Hezbollah.

Cel puțin 20 de persoane au fost ucise sâmbătă, în urma unor atacuri aeriene israeliene asupra sudului Libanului și a Văii Bekaa, la numai o zi după intrarea în vigoare a armistițiului dintre Israel și Hezbollah.

La rândul său, Hezbollah a acuzat Israelul de sute de încălcări ale armistițiului și a avertizat că atacurile nu vor rămâne fără răspuns. Gruparea a cerut Statelor Unite să exercite presiuni asupra Israelului pentru încetarea operațiunilor militare.

Care e cealaltă condiție

Aceeaşi sursă a declarat că strâmtoarea va rămâne închisă şi până când vor fi acordate derogările necesare pentru exportul şi comercializarea petrolului iranian.

Afirmaţiile sugerează că Iranul leagă redeschiderea căii maritime atât de evoluţiile de securitate din Liban, cât şi de implementarea componentelor economice ale acordului negociat recent cu Statele Unite.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii, prin care tranzitează o parte semnificativă din exporturile globale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Orice blocare prelungită a traficului prin această zonă poate afecta aprovizionarea pieţelor internaţionale şi poate exercita presiuni asupra preţurilor energiei.