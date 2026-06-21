Potrivit Club Feroviar, un incendiu la locomotiva care tracta Trenul România a izbucnit duminică după amiază, astfel că această cursă internațională sezonieră a CFR Călători a înregistrat o întârziere de aproape patru ore.

Conform sursei citate, la Videle, chiar în stație, s-a produs incendiul, iar în ajutor a fost trimisă o locomotivă de la Depoul București Călători.

Toată această operațiune a provocat o întârziere de 215 de minute, conform datelor publice ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

În final, la frontiera cu Bulgaria, trenul a ajuns cu o întârziere de 227 de minute.