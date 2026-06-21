Vineri, preşedintele polonez Karol Nawrocki i-a retras preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincţie a ţării, ceea ce i-a determinat pe trei foşti preşedinţi ucraineni şi pe alţi înalţi oficiali să returneze Poloniei distincţiile de stat primite.

Nawrocki a decis să revoce Ordinul Vulturului Alb după ce Zelenski a stârnit furia multora din Polonia prin redenumirea unei unităţi a armatei ucrainene după Armata Insurgentă Ucraineană, naţionalişti care au masacrat polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Pro-europeanul Tusk a fost reales în funcţia de prim-ministru în 2023, după ce a condus o coaliţie care a învins partidul naţionalist „Legea şi Justiţia”, cu care Nawrocki este aliniat.

„Implicarea într-un conflict între politicienii din Polonia şi Ucraina este o greşeală strategică şi va afecta ambele părţi: din punct de vedere economic, geopolitic şi al reputaţiei. Iar în politică, după cum ştim, o greşeală este mai gravă decât o infracţiune”, a scris Tusk.

„În discuţiile cu partenerii mei europeni, mă străduiesc să reduc la minimum pierderile şi să diminuez tensiunile. Nu este o sarcină uşoară”, a adăugat el într-o postare pe X.