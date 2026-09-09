SUA ridică blocajul vizelor pentru Ungaria și Polonia. De ce sunt exceptate cele două țări. România mai așteaptă

Printre statele care mai au de așteptat se numără și România, pentru care procesarea vizelor de imigrant nu a fost reluată deocamdată .

În acelaşi timp, a menţinut suspendarea temporară a programărilor pentru vize de imigrant în alte ţări, au declarat pentru Reuters, citat de News.ro., patru persoane familiarizate cu această chestiune.

Directiva de a acorda prioritate vizelor de imigrant la misiunile diplomatice ale SUA din Polonia şi Ungaria a venit de la Casa Albă, au precizat două dintre surse. Deşi nu a fost clar de la început de ce SUA au acordat o atenţie specială acestor două ţări, Trump şi consilierii săi de rang înalt şi-au cultivat aliaţi de extremă dreaptă în ambele ţări.

El l-a susţinut public pe fostul prim-ministru maghiar Viktor Orban, care a fost învins la alegerile din aprilie, şi pe preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a cărui alegere l-a pus în conflict cu guvernul de centru al prim-ministrului Donald Tusk.

În luna mai, Reuters a relatat că secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a dat instrucţiuni unor înalţi funcţionari ai Departamentului de Stat să faciliteze obţinerea unei vize americane pentru un fost ministru polonez fugar, care se refugiase în Ungaria pentru a scăpa de acuzaţiile de corupţie.

Departamentul de nu a comentat motivul pentru care s-a reluat procesarea vizelor de imigrant pentru Ungaria şi Polonia.

Trump vizează atât migrația ilegală, cât și pe cea legală

Trump a militat de mult timp pentru stoparea imigraţiei ilegale, dar al doilea său mandat a fost definit în egală măsură de eforturile sale ample de a limita migraţia legală. Statele Unite au impus interdicţii de călătorie pentru zeci de ţări, au introdus noi taxe costisitoare pentru anumite vize de muncă şi au impus ca toţi solicitanţii să fie supuşi unei verificări a istoricului lor pe reţelele sociale.

În ianuarie, Departamentul de Stat a declarat că suspendă temporar procesarea vizelor de imigrant — care permit persoanelor să se mute definitiv în Statele Unite — în 75 de ţări în care solicitanţii prezentau ”un risc ridicat de a deveni o povară pentru bugetul public”.

După ce un judecător federal a respins interdicţia privind vizele, Departamentul de Stat a suspendat interviurile pentru vize de imigrant la toate misiunile sale diplomatice din lume, în timp ce a lansat un nou program de instruire.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a declarat că programările erau ajustate pentru a se adapta la noul program de instruire.

”Ori de câte ori există instrucţiuni actualizate pentru solicitanţii de viză sau modificări ale programărilor pentru interviurile de viză, ambasadele şi consulatele comunică aceste informaţii direct solicitanţilor de viză”, a scris acesta.

Impact global

Consulatele şi ambasadele SUA desfăşoară, în mod tradiţional, sute de mii de interviuri pentru vize de imigrant în fiecare an, majoritatea cu rude ale cetăţenilor americani sau ale rezidenţilor permanenţi. În 2024, ultimul an al preşedinţiei democratice a lui Joe Biden, SUA au eliberat aproximativ 600.000 de vize de imigrant.

Decretul din ianuarie al Departamentului de Stat a reprezentat cea mai amplă încercare a acestuia de a limita migraţia legală. Suspendarea vizelor a afectat solicitanţii din ţări din America Latină, inclusiv Brazilia, Columbia şi Uruguay; ţări din Balcani, precum Bosnia şi Albania; şi ţări din Asia de Sud, precum Pakistan şi Bangladesh.

Pe 21 august, însă, judecătoarea districtuală americană Jeannette A. Vargas a anulat această politică, considerând-o ”în mod evident ilegală”.

În zilele care au urmat, Departamentul de Stat a contactat misiunile diplomatice din întreaga lume şi le-a cerut să anuleze programările pentru vize de imigrant, potrivit a două persoane care cunosc situaţia.

Departamentul de Stat a recunoscut această suspendare la nivel global într-o declaraţie publică din 25 august, precizând că aceasta va rămâne în vigoare până când personalul va primi o nouă instruire privind modul de evaluare a capacităţii solicitanţilor de viză de a se întreţine în Statele Unite fără a depinde de ajutoare sociale.

Guvernul SUA a declarat într-un document depus la instanţă că interviurile au fost reprogramate temporar până pe 31 august, însă suspendarea ar putea rămâne în vigoare luni de zile din cauza structurii noului program de instruire. Reprezentanţele diplomatice trebuie să se instruiască singure pe baza materialelor trimise de la Washington. Un funcţionar consular trebuie apoi să viziteze fiecare reprezentanţă pentru a certifica că instruirea a fost finalizată, a declarat o persoană familiarizată cu această chestiune.

Pe un thread de pe Reddit, persoane din întreaga lume, inclusiv din Peru, Regatul Unit şi India, au postat despre programările anulate pentru vize până în septembrie.

”Eram la linia de sosire şi acum se întâmplă asta”, a scris o persoană.