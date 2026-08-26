Un purtător de cuvânt a anunţat că Departamentul de Stat de la Washington a lansat o iniţiativă globală de instruire la toate reprezentanţele diplomatice americane, iar serviciile pentru vize urmează să fie reprogramate pentru a permite formarea personalului informează Reuters, preluat de Agerpres.

Sub conducerea preşedintelui Donald Trump, administraţia americană a început o campanie de reprimare a imigraţiei în SUA, inclusiv prin măsuri agresive de deportare, anularea de vize şi „green cards" — cărţile verzi, permise de reşedinţă şi muncă, precum şi prin respingerea cererilor de viză din diverse motive cum ar fi opiniile politice ale solicitanţilor sau participarea acestora la proteste în favoarea palestinienilor şi împotriva ofensivei israeliene din Gaza, aminteşte Reuters.

Departamentul de Stat nu a dat detalii despre instruirea personalului şi despre calendarul programului, afirmând doar că obiectivul este de a permite funcţionarilor consulari să respingă solicitanţii care au şanse mari să devină dependenţi de asistenţa socială din SUA iar evaluarea cererilor trebuie să fie „cuprinzătoare şi coerentă".

Financial Times informase deja despre suspendarea programărilor, precizând că solicitanţii deja programaţi la interviuri la ambasade şi consulate au primit e-mailuri privind reprogramarea la o dată ulterioară, care le va fi comunicată.

Se pregătește și revocarea vizelor

Administraţia Trump se pregăteşte să revoce vizele de afaceri şi de turism acordate unui număr de până la 200.000 de străini care au solicitat sau solicită în prezent statutul de azil în Statele Unite.

Dacă se va întâmpla acest lucru, măsura va reprezenta cea mai amplă revocare în masă a vizelor din istoria SUA şi va fi probabil contestată în instanţă, scrie The Associated Press, potrivit News.

Dacă nu va fi contestată sau revizuită, este de aşteptat ca Departamentul de Stat să anunţe în următoarele săptămâni revocarea aşa-numitelor vize B1 şi B2 eliberate între 2016 şi 2026, ai căror titulari au solicitat azil sau solicită azil în prezent, potrivit unor documente ale Departamentului de Stat obţinute de Associated Press şi a doi oficiali americani.