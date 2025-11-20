SUA ordonă închiderea redacţiei ungare a postului Radio Europa Liberă. „Îşi propune în mod clar să destabilizeze țara”

20-11-2025 | 22:48
Radio Europa Liberă
Redacţia ungară a postului Radio Europa Liberă a anunţat joi seară într-un comunicat încetarea activităţilor sale începând de vineri "la instrucţiunile Agenţiei SUA pentru Media Globală", USAGM, notează AFP şi EFE.

Mihaela Ivăncică

Administraţia americană se angajase pe 7 noiembrie să închidă Szabad Europa pentru a-i da satisfacţie premierului naţionalist maghiar Viktor Orbán, un mare prieten al lui Donald Trump, aflat în vizită în SUA la acea dată.

Această media "îşi propune în mod clar să destabilizeze" Ungaria, declarase Kari Lake, şeful USAGM, cu o zi înainte.

Media maghiară a precizat joi seară că articolele sale anterioare "vor rămâne accesibile" şi şi-a invitat cititorii să le consulte.

Închisă după căderea Uniunii Sovietice, Szabad Europa s-a redeschis în 2020, după ce Congresul american a autorizat finanţarea sa din cauza îngrijorărilor legate de erodarea libertăţii presei în Ungaria.

De la revenirea premierului Orban la putere în 2010, multe media independente fie şi-au încetat activitatea, fie au fost cumpărate de aliaţii săi şi transformate în purtătoare de cuvânt pro-Fidesz, în timp ce media de stat au fost obligate să urmeze linia guvernului. 

Sursa: Agerpres

Agenţia sanitară americană CDC promovează acum o teorie falsă despre legătura dintre vaccinuri şi autism, schimbare impusă de secretarul pentru Sănătate din administraţia Trump, fapt criticat pe scară largă de medici şi experţi, transmite AFP.

 

