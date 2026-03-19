Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a modificat pe 12 martie sancţiunile împotriva petrolului originar din Rusia pentru a încerca să stabilizeze piaţa mondială a energiei perturbată de războiul din Orientul Mijlociu, declanşat de preşedintele american Donald Trump.

SUA modifică sancţiunile pentru piaţa energiei

Această relaxare permite, până pe 11 aprilie, vânzarea petrolului deja încărcat pe nave.

Departamentul a actualizat joi licenţa sa, precizând că vânzările nu pot aduce beneficii Cubei sau Coreei de Nord, potrivit unui document publicat de Biroul SUA pentru Controlul Activelor Străine (OFAC).

Statele Unite blochează aprovizionarea cu energie a Cubei de la înlăturarea principalului ei aliat, liderul venezuelean Nicolás Maduro, în ianuarie.

Cuba nu a mai importat petrol din 9 ianuarie, data ultimei livrări din Mexic înainte de a opri transporturile de combustibil sub presiunea Casei Albe.

Sancţiunile occidentale asupra petrolului rusesc au fost impuse pentru a epuiza resursele ţării aflate în război cu Ucraina.

Relaxarea sancţiunilor de către Washington a fost criticată de Kiev şi de europeni, mai scrie AFP.