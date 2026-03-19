Noile recomandări au fost aprobate pe 27 februarie, iar presa le -a evidențiat cu o zi înainte, scrie publicația independentă Meduza.

Natalia Dolgușina, ﻿specialistă independentă în sănătatea reproductivă a femeilor la Ministerul Sănătății, a declarat pentru Kommersant că noua recomandare vizează prevenirea avorturilor și creșterea ratei natalității.

Potrivit acesteia, sprijinul psihologic pentru femeile care se pot confrunta cu alegeri reproductive în timpul sarcinii va ajuta la „dezvoltarea unei atitudini pozitive față de maternitate”.

Totodată, Dolgușina a subliniat că aceste recomandări din partea Ministerului Sănătății nu sunt obligatorii.

Experții intervievați de publicație au declarat că medicii ar trebui să respecte „principiul neutralității”, iar alegerea reproductivă ar trebui să rămână întotdeauna o decizie personală a femeii.