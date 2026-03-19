Poziţia Rusiei în această chestiune rămâne nemodificată. Pornim de la faptul că o soluţie pentru reluarea navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz trebuie căutată la masa negocierilor", a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova.

Ea a reafirmat punctul de vedere al Rusiei, conform căruia campania militară a Israelului şi Statelor Unite împotriva Iranului este nejustificată şi neprovocată, cerând încetarea imediată a ostilităţilor şi recurgerea la canale politice şi diplomatice.

Apeluri la negocieri și reacții internaționale

Preşedintele american Donald Trump le-a cerut aliaţilor SUA să desfăşoare nave militare în Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă vitală pe unde se transporta, înainte de război, o cincime din petrolul şi gazul natural lichefiat din lume. Până acum, majoritatea aliaţilor au respins cererea respectivă.

Tensiuni în creștere în regiune

Iranul, bombardat de americani şi israelieni din 28 februarie, a blocat efectiv traficul maritim pe ruta respectivă, atacând, totodată, cu rachete şi drone ţările din regiune unde sunt amplasate baze militare americane.

Ambasadorul iranian în Africa de Sud, Mansour Shakib Mehr, a afirmat miercuri că Teheranul îşi va continua riposta militară, exercitându-şi "dreptul legitim la autoapărare", atâta timp cât resimte o ameninţare.