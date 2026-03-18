Teheranul a amenințat că va răspunde într-un mod decisiv, după ce a acuzat Israelul că ar fi lovit un imens câmp de exploatare a gazelor naturale administrat de Iran și Qatar.

O clădire s-a prăbușit chiar în centrul Beirutului, într-o zonă înconjurată de sedii de companii și hoteluri, după un bombardament israelian care a făcut mai mult de 10 morți și zeci de răniți. Israelul susține că a lovit brațul financiar al Hezbollah și centre de comandă ale milițiilor aliate cu Iranul.

Neshat Berri, căpitan în cadrul Pompierilor din Beirut: „Beirutul nu este diferit de suburbiile din sud (fieful Hezbollah). Un inamic brutal duce un război împotriva Libanului, fără să facă distincție între civili, membri de partid sau militari. Are obiectivele sale și luptă pentru a le atinge, lovind oriunde își stabilește țintele”.

De asemenea, armata israeliană a ordonat evacuări în sudul Libanului, unde își continuă ofensiva împotriva Hezbollah.

La rândul său, Iranul și milițiile aliate au atacat Israelul, rachete și drone, dar și muniție cu dispersie. Cel puțin doi oameni au fost uciși în apartamentul lor din orașul Ramat Ga.

Teheranul amenințase cu represalii decisive, după eliminarea lui Ali Larijani - șeful securității iraniene, înmormântat miercuri. Considerat liderul de facto de la Teheran, Larijani a fost cel mai înalt oficial iranian omorât după uciderea fostului lider suprem Ali Khamenei.

Dar Israelul își continuă strategia de decapitare a puterii de la Teheran.

Israel Katz, ministrul de Externe israelian: „Intensitatea atacurilor din Iran este în creștere. Ne aflăm în plin proces de obținere a victoriei decisive. Ministrul iranian al Informațiilor, Esmail Khatib, a fost de asemenea asasinat aseară - el fiind responsabil de sistemul de represiune și asasinate interne al regimului din Iran, precum și de promovarea amenințărilor externe”.

Dominic Waghorn, corespondent Sky News: „Localnicii spun că pe aici pe undeva era sediul ascuns al unei organizații de securitate. Dar atunci când bombardezi așa într-o zonă rezidențială distrugi un bloc întreg. 40 de oameni au murit aici, dar nu se știe câți erau civili, și câți erau membri ai organizației respective”.

O fetiță de 4 ani a fost scoasă din dărâmături săptămâna trecută. A suferit grave traumatism și este în comă. Se juca cu fratele ei când o rachetă le-a distrus casa.

Pentru mulți iranieni, frica vine din toate părțile. Bombardamentele neîncetate americane și israeliene, dar și teama că vor suporta repercusiuni din partea susținătorilor puterii de la Teheran, dacă sunt bănuiți că se opun regimului ayatollahilor. Astfel de martori au vorbit cu jurnaliștii de la BBC, vocea și identitatea le-au fost protejate.

Pe de altă parte, Comandamentul central al Statelor Unite a anunțat că aviația a fost folosit bombe cu penetrație pentru a distruge lansatoarele iraniene de rachete, ascunse în tuneluri subterane fortificate, de-a lungul coastei iraniene a Strâmtorii Ormuz.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: Toți suntem de acord, desigur, că strâmtoarea trebuie să se redeschidă. Și ceea ce știu este că aliații lucrează împreună, discutând cum să facă acest lucru. Care este cea mai bună modalitate de a proceda?

Reporter: Având în vedere că aliații par să fi respins solicitarea președintelui pentru ajutor și acum el spune că nu mai are nevoie de sprijinul lor, care este planul pentru a redeschide rapid Strâmtoarea Ormuz?

Karoline Leavitt, purtător de cuvânt al Casei Albe: Forțele militare ale Statelor Unite au multe capacități, așa cum ați putut observa în ultimele 18 zile. Și încă mai au câteva surprize pregătite. Nu le voi face publice pentru mass-media, dar fiți siguri că există un plan.