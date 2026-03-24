Cei doi părinți, de 34 și 36 de ani, au fost aduși luni în fața tribunalului Old Bailey, fiind acuzați de uciderea fiicei lor.

Un procuror a declarat în instanță că cei doi părinți, ambii de origine indiană și adepți ai unei diete vegetariene, și-ar fi înfometat în mod deliberat copilul, ceea ce a dus la moartea acestuia.

Trupul micuței a fost descoperit pe 17 decembrie 2023, în locuința familiei din Hayes, vestul Londrei, după ce mama a contactat o firmă de servicii funerare pentru a anunța decesul.

Expertizele medicale au stabilit că fetița a murit din cauza malnutriției severe și a cetoacidozei, semn al unei stări critice cauzate de lipsa nutrienților esențiali.

Părinții neagă acuzațiile

Ambii resping acuzațiile de omor, dar și pe cele alternative de ucidere din culpă prin neglijență gravă sau de provocare a morții unui copil. De asemenea, cei doi părinți neagă și acuzațiile de cruzime.

Procesul, care va dura opt săptămâni, este programat să înceapă pe 11 ianuarie anul viitor, în fața unui judecător al Înaltei Curți. Până atunci, cei doi rămân în arest preventiv.

Potrivit procurorului, părinții nu aveau locuri de muncă și trăiau izolați atât de familia extinsă, cât și de societate.