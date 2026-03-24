Potrivit unei informări a Guvernului României, prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat, marţi, la Palatul Victoria, cu o delegaţie a sindicatelor minerilor de la Complexul Energetic Oltenia despre situaţia economică a companiei şi nemulţumirile semnalate de către angajaţi.

Reprezentanţii sindicali au solicitat reînnoirea contractelor individuale de muncă pe durată determinată care ajung la termenul de încetare la 1 aprilie 2026, pentru 1476 de salariaţi, respectiv la 1 mai 2026, pentru 317 de salariaţi. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, reprezentanţii sindicatelor au solicitat acordarea unor drepturi salariale compensatorii pentru angajaţii cărora nu le vor fi reînnoite contractele de muncă, precizează sursa citată.

”Personal, înţeleg situaţia socială, însă sunt corect cu dumneavoastră şi cu oamenii pe care îi reprezentaţi şi vă spun adevărul. În urmă cu câţiva ani, România şi-a asumat nişte angajamente în faţa Comisiei Europene pentru care a încasat bani. Aceste angajamente şi starea economică a C.E. Oltenia au condus la măsurile pe care le vedem acum, incluse în Planul de restructurare a companiei”, a afirmat premierul Bolojan.

Aceste măsuri aflate în implementare au la bază documente aprobate începând cu anul 2020 şi fac parte din programul de restructurare şi decarbonizare aprobat la nivel naţional şi european, explică reprezentanţii Guvernului.

Potrivit Executivului, în plan economic, societatea a încheiat exerciţiul financiar 2025 cu o pierdere contabilă estimată la aproximativ 1 miliard de lei, în contextul în care costurile generate de achiziţia certificatelor de emisii CO₂, în valoare de peste 2 miliarde de lei, reprezintă 38,5% din totalul cheltuielilor.

„În această conjunctură, a fost adoptat Planul de reorganizare, restructurare şi redresare financiară care cuprinde măsuri de reducere a cheltuielilor, atât de natură operaţională, cât şi reduceri de personal, în acord cu calendarul actualizat privind decarbonizarea sectorului energetic şi închiderea capacităţilor pe bază de cărbune. Potrivit acestui plan, reînnoirea contractelor individuale de muncă pe durată determinată care ajung la termenul de încetare la 1 aprilie 2026, respectiv 1 mai 2026, nu va fi posibilă, iar acordarea unor drepturi salariale compensatorii pentru salariaţii aflaţi în astfel de situaţii nu este prevăzută de legislaţia muncii”, menţionează sursa citată.

La întâlnire a participat, alături de prim-ministru, din partea Guvernului, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. De asemenea, a participat preşedintele directoratului la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Dan Plaveti.

Aproximativ 1.000 de mineri şi energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au protestat, marţi, în Piaţa Victoriei, nemulţumiţi că 1.800 de salariaţi angajaţi cu contracte de muncă pe durată determinată îşi vor pierde locurile de muncă începând cu 1 aprilie sau 1 mai, dar şi de lipsa unor măsuri de protecţie socială pentru cei concediaţi şi de perspectiva închiderii mineritului din 2030, conform angajamentelor luate de România faţă de Comisia Europeană.

Protestatarii, care au venit cu bannere, vuvuzele şi steaguri şi au scandat lozinci antiguvernamentale, au solicitat Executivului să renegocieze termenele şi condiţiile cu Comisia Europeană şi să renunţe la concedieri.

De asemenea, ei au reclamat că încă nu a fost încheiat Contractul Colectiv de Muncă.

Deşi mitingul era aprobat să se desfăşoare doar până la ora 17.00, minerii au refuzat să părăsească Piaţa Victoriei, jandarmii fiind obligaţi să folosească gaze lacrimogene după ce au fost loviţi cu diferite obiecte de unii protestatari care, potrivit autorităţilor, incitau la violenţă. În timpul îmbrâncelilor dintre energeticieni şi jandarmi, un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În cele din urmă, spiritele s-au calmat, iar cei mai multţi dintre protestatari au părăsit zona.