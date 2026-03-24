"Asta va rămâne de văzut, eu cred că ar fi bine să avem o coaliţie, pe de o parte pentru că suntem într-o situaţie dificilă într-un context internaţional care nu este foarte comod, suntem într-o situaţie de deficit în ţară (...) şi deci aceste constrângeri pe care le avem, ceea ce se întâmplă în economia globală, situaţia noastră şi urgenţele pe care le avem în perioada următoare, ar presupune să ai o guvernare stabilă, care nu poate să fie stabilă dacă nu se bazează pe o coaliţie stabilă, deci ăsta e un element de bază", a afirmat Bolojan la Euronews, întrebat cât mai ţine această coaliţie, având în vedere atacurile PSD şi faptul că merge mai departe cu consultarea privind rămânerea în coaliţie.

El a apreciat că într-o coaliţie cu patru partide nu este foarte comod, "pentru că partidele sunt diferite şi fără să facă consideraţii politice", dar PSD a încălcat protocolul coaliţiei.

"Dar este evident pentru toţi cei care urmăresc ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, că PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliţiei, avem nişte înţelegeri care ţin de o anumită atitudine, de modul în care se votează în Parlament, de modul în care se iniţiază propuneri de către membrii coaliţiei care ar trebui să respecte nişte reguli, pur şi simplu de respectul între parteneri. Pentru că, dacă nişte partide nu se respectă între ele, inclusiv prin comportamentul public, e greu de presupus că vom recâştiga cumva respectul cetăţenilor", a adăugat Ilie Bolojan.

Despre responsabilitatea PNL și PSD

Premierul a mai menţionat, referitor la rezoluţia adoptată de PNL, că PNL şi PSD au o responsabilitate mare pentru situaţia de astăzi a României.

"Un lucru este cât se poate de clar, cel puţin două partide din această coaliţie au o responsabilitate mare pentru situaţia de astăzi a României. Unul este PNL, ca să încep cu partidul pe care îl reprezint eu - şi celălalt este PSD. Dacă România, cu bune cu rele, a ajuns în 2025 la o situaţie de deficit foarte mare, acumulat pe parcursul câtorva ani, este şi pentru că aceste partide au o responsabilitate pentru modul în care au administrat România. La fel, PSD nu poate fugi de responsabilitatea pe care a avut-o pentru modul în care este modelată România în ultimii 35 de ani, pentru că a fost în guvernare foarte mulţi ani şi atunci avem o responsabilitate să îndreptăm aceste lucruri. Şi eu personal, şi partidul pe care îl conduc ne-am asumat o poziţie dificilă, ca al doilea partid ca mărime din coaliţie, totuşi să îţi asumi poziţia de premier, anul trecut, când încă nu era înghesuială pe acest post şi aici e o problemă şi de responsabilitatea pentru ţara asta. Şi mi s-a părut de bun simţ, ceea ce s-a votat ieri la PNL", a apreciat Bolojan.

El a subliniat că PNL va susţine o stabilitate în guvernare, "nu pentru ca o persoană să ocupe un post, ci pentru rating-ul ţării, pentru stabilitate, pentru predictibilitate", menţionând că, în acelaşi timp, face un apel către PSD să-şi analizeze cât se poate de clar poziţia şi responsabilitatea pe care o are.

"Şi, într-adevăr, în condiţiile în care te duci pur şi simplu să spargi o coaliţie care, cu bune, cu rele, totuşi, în aceste nouă luni de zile a reuşit să echilibreze situaţia financiară, să ne scoată dintr-o fundătură în care eram, a luat nişte măsuri care n-au fost foarte comode, au fost dureroase, dar nu există antidot pentru a corecta deficite mari fără să ai nişte costuri sociale, aceasta este realitatea, pe care le-am luat cu toţii şi ar fi o anormalitate să dai cu piciorul la tot ce s-a făcut şi o instabilitate în mod clar ne poate întoarce la situaţia în care am fost. Şi atunci mi s-a părut normal să avertizăm PSD că îşi asumă o răspundere pentru o dinamitare a unui guvern şi în condiţiile în care, fără să ai motive, numai pentru că eşti deranjat de anumite lucruri care nu-ţi convin, pentru că te duci într-o zonă de aroganţă politică, totuşi, acţionezi, cum să vă spun, într-o formă din asta destructivă, trebuie să-ţi asumi această răspundere", a adăugat premierul.

Luni, Biroul Politic Naţional al PNL a adoptat o rezoluţie în care arată că partidul susţine stabilitatea guvernamentală şi Guvernul Ilie Bolojan şi cere PSD să respecte acordul de coaliţie şi partenerii de guvernare şi să revină la o atitudine responsabilă. "Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliţie cu PSD", se mai arată în rezoluţie.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat tot luni că în 20 aprilie va avea loc consultarea internă în partid cu privire la ieşirea sau nu de la guvernare.