Service-urile care instalează astfel de butelii spun că cererea s-a dublat de la începutul războiului din Iran și au programări pentru următoarele două săptămâni.

Pentru montarea instalației GPL, mecanicii fac modificări atât în portbagaj, cât și sub capotă. Kitul costă între 3.500 și 9.000 de lei, în funcție de modelul mașinii. Investiția se amortizează după 20.000 de kilometri, în primul caz, sau 35.000, în al doilea.

Client service: „Mașina e a băiatului. Până nu a ajuns să-l usture prețul carburanților, nu s-a decis. Într-un an de zile nu numai că își scoate cheltuiala, dar rămâne și cu bani de revizii.”

Cererea pentru GPL s-a dublat

Cererea pentru montarea de instalație GPL s-a dublat față de acum o lună, spun proprietarii de service-uri.

Ioan Moraru, șef de service: „De la 20, la 40 de clienți și-au dat seama că ajută foarte mult la economia familiei.”

În timp ce un plin de benzină la o mașină cu o capacitate de 40 de litri costă peste 350 de lei, un plin la o butelie GPL cu aceeași capacitate costă 140 de lei.

Tânăr: „Cu un plin merg peste 450 km cu un efort financiar de doar 130 de lei. Este mult mai ieftin, vorbim de jumătate acum.”

Claudiu Maftei, inginer auto: „Avantajele sunt în primul rând costurile mult mai reduse, autonomie mai mare.”

Taximetrist: „Am pus gaz din cauză că merg mai mulți kilometri pe gaz decât cu benzină sau motorină.”

Client service: „E convenabil, e la jumătate.”

Montajul buteliei beneficiază de o garanție de 2 ani sau 100.000 de km. După instalarea GPL, mașina trebuie din nou omologată la Registrul Auto Român. Un rezervor GPL are o valabilitate de 10 ani, după care trebuie înlocuit. Revizia periodică e recomandată anual sau la 10–15.000 km.