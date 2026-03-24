Aproximativ 150 de militari din armata germană (Bundeswehr) – piloţi, tehnicieni, logisticieni, specialişti în protecţia instalaţiilor şi poliţişti militari – au părăsit baza Malbork, în nordul Poloniei, şi se întorc în Germania.

Înaltul Comandament al Forţelor Armate poloneze a mulţumit, pe X, Bundeswehr pentru susţinere, un „gest de cooperare extrem de important în cadrul apărării colective”.

Misiunea era prevăzută de la început până în martie 2026.

Misiunea NATO și rolul său pe flancul estic

Euronews scrie că nu se ştia imediat cine înlocuieşte trupele germane la Malbork. Această desfăşurare a început în decembrie, în cadrul misiunii „NATO Enhanced Air Policing”.

Ea viza consolidarea protecţiei flancului de est al NATO, în contextul unei ameninţări ruseşti, în urma unor încălcări repetate ale spaţiului aerian şi a apropierii unor avioane ruseşti de luptă.

Situaţia a devenit în mai multe rânduri suficient de periculoasă încât să necesite intervenţia unor avioane NATO.

În astfel de cazuri, misiunea constă în supravegherea spaţiului aerian, afişarea unei prezenţe şi o reacţie rapidă în cazul vreunui incident.

În ultimul an, acest tip de incidente s-a multiplicat deasupra Mării Baltice, Poloniei şi ţărilor baltice.

Observatori militari consideră că este vorba despre o demonstraţie de forţă deliberată a Rusiei.

Ruşii par să testeze în mod calculat capacitatea de reacţie a NATO, survolând în mai multe rânduri tot mai aproape de frontiera Alianţei.

Potrivit NATO, peste 300 de decolări în urma unor alerte au avut loc în 2023, în cadrul cărora avioane aparţinând Alianţei au interceptat avioane militare ruseşti. Spaţiul aerian al ţărilor baltice este încălcat mult mai frecvent.

Incident recent: avion rus în spațiul aerian al Estoniei

La 18 martie, un avion rus de luptă a pătruns în spaţiul aerian eston.

Potrivit ministrului eston de Externe, Margus Tsahkna, a fost vorba despre un avion rus de vânătoare de tip Suhoi 30 (Su-30), care a rămas timp de aproape un minut în spaţiul aerian al Estoniei.

Misiunea poliţiei aeriene NATO în ţările baltice a fost activată, iar avioane ale armatei italiene au fost trimise să îl intercepteze.

Avionul de tip Su-30M este un avion de vânătoare multirol cu două locuri, deosebit de manevrabil, conceput atât pentru luptă, cât şi pentru atacarea unor ţinte terestre.

El este dotat cu radare moderne, rachete ghidate şi armament de precizie şi poate desfăşura atât misiuni de recunoaştere, cât şi de luptă.

În regiunea Mării Baltice, acest tip de avion apare cu regularitate în misiuni de interceptare ale NATO, în apropiere periculoasă de spaţiul aerian al Alianţei sau ca escortă a unor avioane ruse de spionaj.