SUA lansează o monedă de aur cu fața lui Donald Trump. Va marca 250 de ani de la independența țării. FOTO

Potrivit oficialului american, moneda este gândită ca un omagiu adus celor două secole și jumătate de existență a Statelor Unite și va simboliza valorile care au stat la baza fondării țării.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că Monetăria americană va începe baterea unei monede de aur cu valoarea nominală de un dolar, care va marca unul dintre cele mai importante momente din istoria națiunii.

Monedă comemorativă cu Donald Trump

Noua emisiune comemorativă îl va avea reprezentat pe președintele Donald Trump. Reprezentanții Trezoreriei susțin că moneda va reflecta „forța valorilor americane și promisiunea unei națiuni dedicate păstrării libertății pentru toți”.

Autoritățile americane afirmă că piesa numismatică va deveni un simbol al patriotismului și al aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență, celebrată în 2026.

Anunțul privind noua monedă se înscrie în seria evenimentelor și proiectelor pregătite de administrația americană pentru marcarea a două secole și jumătate de la proclamarea independenței Statelor Unite.

Moneda va avea o valoare nominală de un dolar, însă, fiind realizată din aur și emisă în ediție comemorativă, valoarea sa pentru colecționari va fi semnificativ mai mare.