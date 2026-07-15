SUA lansează o monedă de aur cu fața lui Donald Trump. Va marca 250 de ani de la independența țării. FOTO

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Gettyimages donald trump alb
Getty

Statele Unite pregătesc lansarea unei monede comemorative speciale, dedicată aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței țării. 

autor
Mihaela Ivăncică

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că Monetăria americană va începe baterea unei monede de aur cu valoarea nominală de un dolar, care va marca unul dintre cele mai importante momente din istoria națiunii.

Potrivit oficialului american, moneda este gândită ca un omagiu adus celor două secole și jumătate de existență a Statelor Unite și va simboliza valorile care au stat la baza fondării țării.

Monedă comemorativă cu Donald Trump

Noua emisiune comemorativă îl va avea reprezentat pe președintele Donald Trump. Reprezentanții Trezoreriei susțin că moneda va reflecta „forța valorilor americane și promisiunea unei națiuni dedicate păstrării libertății pentru toți”.

Autoritățile americane afirmă că piesa numismatică va deveni un simbol al patriotismului și al aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență, celebrată în 2026.

Anunțul privind noua monedă se înscrie în seria evenimentelor și proiectelor pregătite de administrația americană pentru marcarea a două secole și jumătate de la proclamarea independenței Statelor Unite.

Moneda va avea o valoare nominală de un dolar, însă, fiind realizată din aur și emisă în ediție comemorativă, valoarea sa pentru colecționari va fi semnificativ mai mare.

SUA continuă să bombardeze Iranul. Trump: „Le-am dat o șansă. Nu le-a convenit”. Petrolul, la maximul ultimelor 4 săptămâni

Sursa: StirilePROTV

Etichete: donald trump, SUA, moneda,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”
FOTO Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”
Citește și...
Stiri Educatie
Se schimbă examenul de medic specialist în România. Ministerul Sănătății introduce subiecte unice la nivel național

Ministerul Sănătății schimbă examenul pentru obținerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist și farmacist specialist. Din sesiunea a doua a anului 2026, proba scrisă va avea subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate.
Știri Actuale
Poliția Capitalei: Un curier și-a însușit bunurile din coletele pe care trebuia să le livreze, cu ajutorul a doi complici

Un curier în vârstă de 20 de ani este acuzat că și-a însușit bunurile din coletele pe care trebuia să le livreze unor clienți.

Stiri externe
UE recunoaște că nu poate produce suficiente piese de dronă. Ucraina va avea voie să cumpere piese din China cu bani europeni

Bruxelles-ul permite Ucrainei să cumpere componente chinezești pentru drone din fonduri europene de apărare. Decizia a fost luată deoarece statele UE nu pot acoperi necesarul pentru efortul de război.

Recomandări
Stiri externe
Nicușor Dan, la Summitul de la Kiev: O Europă sigură e imposibilă fără o Ucraină suverană

Preşedintele Nicuşor Dan, prezent la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est, a transmis sprijinul României pentru recunoaşterea internaţională a graniţelor de facto şi a integrităţii teritoriale a Ucrainei.

Știri Actuale
Percheziții DIICOT într-un dosar de fraudare a pensiilor: prejudiciu de 7 milioane de lei. 860 de persoane cu vechime falsă

Procurorii DIICOT au anunțat că anchetează o grupare care este acuzată că ar fi introdus în sistemul ANAF declarații fiscale false, pentru a crea vechime fictivă în muncă.

Stiri Politice
Ilie Bolojan îi dă o lecție legislativă lui Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a spus că nu sunt proiecte PNRR în Parlament

Premierul demis, Ilie Bolojan, care este și președinte al PNL, l-a ironizat, miercuri, pe fostul său partener de coaliție guvernamentală, liderul PSD Sorin Grindeanu, după ce acesta a afirmat că nu există niciun proiect de lege ”privind restanțele PNRR”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Iulie 2026

51:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Iulie 2026

01:43:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Iunie 2026

16:11

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 15

43:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Emoții pentru Lamine Yamal!

Sport

”Ce faptă a comis Talpan?” Valeriu Roșu a dezvăluit pentru ce este anchetat juristul de la CSA Steaua