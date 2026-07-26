Totuși, dacă te întrebi care este diferența dintre apa minerală carbogazoasă și sifon, iată răspunsul mai jos.

Ce este apa minerală carbogazoasă și cum ajung bulele în ea în mod natural

Apa minerală carbogazoasă este apă în care a fost introdus dioxid de carbon sub presiune.

Apele minerale naturale carbogazoase provin din izvoare minerale și conțin în mod natural minerale și compuși ai sulfului. De asemenea, sunt de obicei carbogazoase.

Apa carbogazoasă are un pH cuprins între 5 și 6, ceea ce înseamnă că este ușor acidă. Totuși, consumul unei băuturi acide, cum este apa carbogazoasă, nu face organismul mai acid.

Ce este sifonul

Deși este mai puțin consumat astăzi decât în trecut, sifonul rămâne și astăzi consumat în România și îl poți găsi în supermarketuri. Deși nu mai există stațiile de încărcare a sticlelor, poți găsi sifon îmbuteliat în magazine.

Sifonul este o apă obișnuită în care se adaugă dioxid de carbon, ceea ce îi dă bulele specifice. De obicei, conține apă, dioxid de carbon și bicarbonat de sodiu.

Deși seamănă cu apa minerală carbogazoasă, cele două nu sunt același lucru. Apa minerală provine din izvoare naturale și conține în mod natural dioxid de carbon și minerale. În schimb, sifonul este obținut prin adăugarea dioxidului de carbon în apă.

Gustul sifonului este diferit de cel al apei minerale, motiv pentru care unele persoane îl preferă. De asemenea, sifonul este păstrat în sticle speciale, care ajută la menținerea dioxidului de carbon pentru mai mult timp.

Diferențele majore dintre apa minerală și sifon

Diferențele dintre apa minerală și sifon nu țin doar de gust. Deși ambele sunt băuturi carbogazoase, ele sunt obținute în mod diferit și au o compoziție diferită.

Apa minerală provine din izvoare subterane și conține în mod natural minerale și dioxid de carbon. În România există însă doar 59 de surse de apă minerală naturală recunoscute de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM). Din acest motiv, denumirea „apă minerală naturală” de pe etichetă nu înseamnă întotdeauna că produsul provine dintr-o sursă acreditată.

Sifonul, în schimb, nu este extras din izvoare minerale. El se obține prin adăugarea de dioxid de carbon într-o apă obișnuită, iar în compoziția sa se regăsește și bicarbonat de sodiu. De aceea, gustul este diferit față de cel al apei minerale, iar unii oameni îl preferă mai ales în băuturi precum șprițul.

O altă diferență este că sifonul își păstrează mai bine acidul în sticlele speciale în care este îmbuteliat. În trecut, era foarte popular în România, mai ales în perioada comunistă, când aproape fiecare familie avea sticle de sifon acasă. Astăzi este mai puțin consumat decât apa minerală.

Care este mai sănătoasă și cum ne afectează stomacul

În general, nici apa minerală, nici sifonul nu sunt considerate nesănătoase pentru majoritatea oamenilor. Dacă nu conțin zahăr sau alți aditivi, ambele hidratează la fel de bine. Diferențele apar mai ales în compoziție și în modul în care pot afecta digestia.

Apa minerală conține în mod natural minerale precum calciu, magneziu sau sodiu, în funcție de izvorul din care provine. Sifonul este obținut prin adăugarea de dioxid de carbon într-o apă obișnuită și poate conține și bicarbonat de sodiu. Din punct de vedere al hidratării, nu există diferențe importante între cele două.

În ceea ce privește stomacul, ambele pot provoca balonare sau senzația de abdomen umflat, deoarece conțin dioxid de carbon. La persoanele care suferă de reflux gastroesofagian, gastrită, sindrom de colon iritabil sau alte afecțiuni digestive, băuturile carbogazoase pot accentua simptome precum arsurile, eructațiile sau disconfortul abdominal.

Dacă ai un stomac sensibil, apa plată este, de regulă, cea mai bine tolerată. În schimb, persoanele fără probleme digestive pot consuma atât apă minerală, cât și sifon, fără riscuri pentru sănătate, cu moderație.