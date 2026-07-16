„Această vânzare propusă va susţine obiectivele de politică externă şi de securitate naţională ale Statelor Unite, consolidând securitatea unui aliat major non-membru NATO şi care constituie un factor de stabilitate politică şi de progres economic" în Golf, declară Departamentul de Stat într-un comunicat, scrie Agerpres.

Printre materialele solicitate de către regatul saudit figurează aproximativ 20.000 de sisteme de arme ghidate de înaltă precizie (Advanced Precision Kill Weapon System, APKWS-II) şi focoasele aferente. Aceste echipamente sunt descrise pe site-ul marinei americane drept "o modalitate ieftină de a distruge ţinte, limitând în acelaşi timp daunele colaterale în luptele de aproape".

Principala companie contractantă va fi BAE Systems din Nashua, New Jersey (est), a precizat Departamentul de Stat.

„Vânzarea propusă va consolida capacitatea Arabiei Saudite de a descuraja ameninţările actuale şi viitoare, prin întărirea apărării teritoriului său şi prin îmbunătăţirea interoperabilităţii cu forţele americane, precum şi cu celelalte forţe regionale şi ale NATO", indică instituţia diplomatică a SUA.

Decizia Departamentului de Stat intervine în timp ce rebelii yemeniţi houthi au efectuat lovituri luni în direcţia Arabiei Saudite, după ce au acuzat-o de atacarea aeroportului din capitala yemenită Sanaa, pe care îl controlează, reaprinzând conflictul din Yemen după ani de cvasiaacalmie.

Aceasta are loc şi în timp ce SUA îşi intensifică loviturile împotriva Iranului, după ce au reimpus blocada navală asupra porturilor iraniene, notează AFP.