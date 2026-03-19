Conflictul a crescut preţul barilului de petrol după ce, în represaliile sale, Iranul a restricţionat traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, transmite joi AFP.

„În zilele următoare, am putea ridica sancţiunile asupra petrolului iranian care se află în prezent pe mare", a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

În acest mod, consideră oficialul american, vor fi folosiţi „barilii iranieni împotriva iranienilor înşişi pentru a menţine preţurile la un nivel scăzut (...), în timp ce noi continuăm această campanie militară".

Scott Bessent nu a precizat cât ar putea dura o astfel de relaxare a sancţiunilor, care ar avea ca model relaxarea temporară a sancţiunilor împotriva petrolului exportat de Rusia anunţată săptămâna trecută de Washington, ce a permis până la începutul lunii aprilie comercializarea petrolului rusesc deja încărcat pe nave.

Este vorba despre sancţiuni impuse unilateral de SUA împotriva Rusiei şi Iranului. Washingtonul încearcă prin astfel de măsuri punitive să împiedice nu doar comerţul său bilateral cu ţările împotriva cărora a impus sancţiunile, ci şi comerţul dintre acestea din urmă şi statele terţe pe care SUA le ameninţă cu sancţiuni secundare, precum taxe vamale sau interzicerea accesului la sistemele financiare şi de asigurări americane.

De pildă, Statele Unite au impus Indiei, un astfel de stat terţ, reducerea achiziţiilor de petrol rusesc după ce au ameninţat-o cu taxe vamale secundare.

Practica unor sancţiuni unilaterale de acest fel a fost adoptată şi de UE împotriva Rusiei, după invazia în Ucraina.