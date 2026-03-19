Deși este un sistem la început de drum, în țara noastră, clienții se acomodează rapid. Clienții îi pot spune ce produse caută.

Alexandru Constantinescu, director engagement clienți: „Vedem o retenție de 30% săptămâna de săptămână, practic 1 din 3 clienți revine săptămâna următoare. În mod normal, un client petrece poate 2-3 ore pentru a-și cumpăra o mașină de spălat, să zicem, în zona de cercetare, ce e potrivit pentru mine, ce funcții are. Agentul poate să vină în 30 de secunde cu tot acest calup de informații și să îi scurteze lui timpul de cercetare.”

Un asistent virtual asemănător a fost lansat și de un magazin cu materiale de construcții și accesorii pentru grădină.

Corespondent PROTV: „Asistentul acestui magazin de bricolaj se comportă ca un angajat pe care îl întâlnim la raion și ne poate spune ce produse sunt pe stoc sau de ce materiale avem nevoie pentru o lucrare. Dacă am o cameră de 20 de metri pătrați și vreau să pun parchet, îmi va calcula cantitatea necesară și îmi va spune și de ce alte materiale am nevoie pentru montare."

Ștefan Mînzală, director magazin: „Arată exact etapele de montaj, dacă un client are de montat uși sau un pom, are și toate etapele de montat. Poate vorbi în 50 de limbi, dacă i se adresează cineva în altă limbă decât româna cu siguranță îi poate oferi un răspuns imediat.”

Și o librărie online a lansat la finalul anului trecut un librar virtual, care ajută la cumpărături.

Loredana Tudor, director de marketing: „Până în prezent, el a generat peste 65.000 de mesaje cu 7 întrebări pe sesiune, cele mai multe întrebări sunt cele despre cărțile de copii, întrebări puse de părinți, specifice vârstei, specifice nevoilor emoționale, apoi foarte mulți tineri care intră și pun întrebări despre ce cărți să citească în funcție de interesele lor.”

Un asistent virtual există și pe site-ul ANAF, însă funcțiile lui sunt deocamdată limitate, fiind în perioada de învățare.