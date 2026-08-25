Declaraţia a fost făcută luni de ministrul finanţelor, Ali Madanizadeh, pentru reţeaua de ştiri de stat a Republicii Islamice Iran (IRINN), potrivit CNN, citat de News.ro.

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a anunţat măsurile planificate în cadrul unei conferinţe de presă luni, ca parte a ceea ce el a numit un „Ziua Z economică” împotriva regimului.

„Se pare că (SUA) au decis acum să încerce un alt eşec. Aşteptam de mult aceste zile şi eram pe deplin conştienţi de planurile pe care le aveau. Guvernul are un plan pe doi ani şi este pe deplin pregătit, aşa cum a fost şi până acum, pentru aceste evoluţii”, a spus Madanizadeh.

Oficialul a acuzat SUA că doresc să „desfăşoare un terorism economic” împotriva Iranului.

„Ştim cum să jucăm acest joc. De data aceasta, nu ar trebui să creadă că răspunsul nostru va fi pur defensiv şi că ne vom limita doar la a ne apăra. Ar trebui să se aştepte, de asemenea, ca noi să trecem la ofensivă”, a adăugat el.

SUA înăspresc sancțiunile împotriva Iranului

Administraţia preşedintelui Donald Trump a anunţat luni o extindere majoră a sancţiunilor împotriva Iranului, într-o încercare de a izola economia ţării şi de a tăia sursele de venit ale Teheranului.

Washingtonul avertizează că şi companiile, băncile sau alte entităţi străine care continuă anumite afaceri cu Iranul riscă sancţiuni secundare şi chiar pierderea accesului la sistemul financiar bazat pe dolar, transmite Reuters, citat de News.ro.