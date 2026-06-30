Actul normativ stabileşte cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete, organizate după nevoile utilizatorilor, prin intermediul infrastructurii digitale naţionale şi al platformelor informatice naţionale transversale.

Serviciile publice digitale se furnizează în condiţii de interoperabilitate, securitate şi accesibilitate.

În acest sens, se va institui Aplicaţia Mobilă Unică (AMU), ca punct unitar de acces digital la serviciile publice digitale furnizate de entităţile publice. Accesul utilizatorilor la serviciile publice digitale se realizează prin AMU şi prin portalul web unitar al administraţiei publice, care constituie interferenţe digitale de acces la infrastructura digitală naţională, prevede actul normativ.

De asemenea, entităţile publice au obligaţia de a asigura furnizarea serviciilor publice digitale în conformitate cu dispoziţiile acestei legi şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

"Finanţarea dezvoltării, implementării, operării şi întreţinerii infrastructurii digitale naţionale, a platformelor naţionale transversale, a AMU şi a portalului web unitar al administraţiei publice se asigură de la bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile, inclusiv fonduri europene", mai prevede proiectul, potrivit Agerpres.

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) este autoritatea desemnată pentru dezvoltarea şi administrarea AMU şi a portalului web unitar al administraţiei publice, precum şi pentru coordonarea funcţionalităţilor comune necesare accesului unitar la serviciile publice digitale.

Orice utilizator are dreptul de a accesa şi utiliza servicii publice digitale complete, în condiţiile legii, în mod voluntar. Nicio persoană nu poate fi lipsită de accesul, prin alte mijloace prevăzute de lege, la serviciile publice la care are dreptul.

Entităţile publice asigură, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii, canale alternative şi asistenţă pentru utilizatorii care nu dispun de mijloace digitale, de acces facil la tehnologie sau de competenţele digitale necesare.

Acestea sunt obligate să utilizeze platformele naţionale transversale în furnizarea serviciilor publice digitale.

Este interzisă dezvoltarea sau utilizarea de sisteme informatice care dublează funcţionalităţile platformelor informatice naţionale transversale, cu excepţia situaţiilor justificate tehnic, operaţional sau administrativ, prin specificul serviciului public furnizat.

Entităţile publice au obligaţia de a reutiliza datele disponibile în infrastructura digitală naţională, fără a solicita utilizatorilor prezentarea de documente sau informaţii care se regăsesc deja în sisteme.

Serviciile publice digitale, accesate printr-un punct unitar

Potrivit unui comunicat de presă al USR, propunerea legislativă prevede ca serviciile publice digitale să poată fi accesate printr-un punct unitar, cu funcționalități precum:

* autentificare unică prin mijloace de identitate digitală;

* acces la servicii publice digitale complete;

* efectuarea plăților către entitățile publice;

* programări online pentru servicii publice;

* notificări și comunicări oficiale;

* acces la înscrisuri și dovezi digitale;

* organizarea serviciilor după evenimente de viață și situații administrative relevante;

* aplicarea principiului „doar o singură dată”, astfel încât instituțiile să nu mai solicite cetățenilor date sau documente pe care statul le deține deja ori le poate obține legal prin interoperabilitate.

Proiectul clarifică faptul că Aplicația Mobilă Unică nu trebuie să dubleze soluțiile existente de identitate digitală, precum ROeID sau viitorul Portofel european pentru identitatea digitală, ci să le utilizeze ca mecanisme de autentificare și acces la servicii publice.

De asemenea, utilizarea serviciilor digitale rămâne voluntară. Persoanele care nu au acces la tehnologie sau competențe digitale nu vor fi lipsite de accesul la serviciile publice prin celelalte mijloace prevăzute de lege.

Potrivit proiectului, AMU și portalul web unitar al administrației publice ar urma să devină operaționale etapizat, în versiune inițială, pentru funcționalitățile și serviciile prioritare stabilite prin normele metodologice.

„Această inițiativă este despre respectul statului față de timpul oamenilor. România nu mai are nevoie de încă un portal izolat sau de încă o aplicație care nu comunică cu restul administrației. Avem nevoie de un standard național: servicii publice digitale complete, accesibile dintr-un singur loc”, a precizat senatorul Ciprian Rus.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.