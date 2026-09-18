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Contravenție sau infracțiune. Care este diferența și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea

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Încălcarea legii poate atrage sancțiuni diferite, în funcție de gravitatea faptei. Unele fapte sunt considerate contravenții și sunt sancționate, de regulă, cu amendă, în timp ce altele sunt infracțiuni și pot duce inclusiv la răspundere penală.

autor
Anca Lupescu

Diferența dintre cele două este importantă.

Ce este o contravenție și când se aplică

O contravenție este o faptă prin care o persoană fizică sau juridică încalcă o regulă stabilită de lege. Pentru ca o faptă să fie considerată contravenție, aceasta trebuie să fie făcută cu vinovăție și să fie prevăzută în mod clar într-un act normativ.

Atunci când o persoană comite o contravenție, aceasta poate fi sancționată, iar cele mai cunoscute sancțiuni sunt avertismentul și amenda. În cazul persoanelor fizice, poate fi stabilită și prestarea unei activități în folosul comunității.

Contravenția este constatată de un agent constatator care întocmește un proces-verbal în care sunt trecute fapta comisă și sancțiunea aplicată.

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Ce este o infracțiune și cum este definită de lege

O infracțiune este o faptă gravă, interzisă de legea penală și pentru care persoana vinovată poate fi pedepsită. Fapta poate fi o acțiune, dar și lipsa unei acțiuni atunci când legea impune ca aceasta să fie făcută.

Pentru ca o faptă să fie considerată infracțiune, trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Aceasta trebuie să fie prevăzută de legea penală, să fie săvârșită cu vinovăție și să nu existe un motiv care să o justifice, cum ar fi legitima apărare. Persoana care a comis fapta trebuie, de asemenea, să poată fi considerată responsabilă pentru aceasta.

Infracțiunile pot afecta persoane, bunuri sau relațiile dintre oameni. De exemplu, legea penală sancționează fapte care pun în pericol viața sau integritatea unei persoane, dar și fapte care afectează proprietatea sau relațiile de familie.

Care este diferența dintre contravenție și infracțiune

Contravenția și infracțiunea sunt două tipuri de fapte prin care sunt încălcate legile, însă diferă prin gravitate și prin sancțiunile care pot fi aplicate.

Contravenția este o încălcare a legii considerată mai puțin gravă. De exemplu, anumite încălcări ale regulilor de circulație, ale regulilor privind comerțul sau ale unor norme administrative pot fi contravenții. În aceste cazuri, persoana poate primi avertisment sau amendă. În anumite situații, pentru o persoană fizică se poate stabili și prestarea unei activități în folosul comunității.

Infracțiunea este o faptă mai gravă, care este prevăzută de legea penală și poate atrage răspunderea penală. Exemple sunt furtul, înșelăciunea, lovirea sau alte fapte pentru care Codul penal prevede pedepse.

Cine constată o contravenție și cine cercetează o infracțiune

Diferența principală este stabilită de lege. O faptă este contravenție dacă un act normativ o definește astfel și prevede sancțiunea care poate fi aplicată. În cazul unei infracțiuni, fapta este prevăzută de legea penală, iar gravitatea ei este mai mare.

Și modul în care sunt aplicate sancțiunile diferă. O contravenție este constatată, de regulă, printr-un proces-verbal întocmit de un agent constatator. Pentru o infracțiune intervine procedura penală, iar cazul poate ajunge în fața procurorului și a instanței.

Pe scurt, contravenția este o faptă mai puțin gravă, sancționată în principal cu avertisment sau amendă, în timp ce infracțiunea este o faptă mai gravă, pentru care legea penală poate prevedea pedepse precum închisoarea sau amenda penală.

Ce sancțiuni se aplică pentru o contravenție

Atunci când o persoană încalcă legea și fapta este considerată contravenție, aceasta poate primi una dintre sancțiunile următoare:

Avertismentul

Avertismentul poate fi verbal sau scris și constă în atenționarea persoanei care a încălcat legea. Este folosit în special atunci când fapta este considerată de gravitate redusă.

Amenda contravențională

Amenda este o sancțiune administrativă și presupune plata unei anumite sume de bani. Valoarea acesteia este stabilită de actul normativ care prevede contravenția și poate avea limite minime și maxime.

Amenda poate fi aplicată atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

Activitatea în folosul comunității

În anumite cazuri, o persoană fizică poate fi obligată să presteze o activitate în folosul comunității. Această sancțiune poate fi stabilită numai în situațiile prevăzute de lege și este stabilită alternativ cu amenda.

Ce sancțiuni complementare pot fi aplicate

Pe lângă sancțiunea principală, legea permite, în anumite situații, aplicarea unor sancțiuni complementare. Printre ele se numără confiscarea bunurilor folosite sau obținute prin săvârșirea contravenției, suspendarea sau anularea unei autorizații, închiderea unei unități, suspendarea activității unei firme sau desființarea unor lucrări și readucerea terenului la starea inițială.

Ce pedepse pot fi aplicate în cazul unei infracțiuni

În cazul în care o persoană este condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni, instanța poate aplica mai multe tipuri de pedepse, în funcție de gravitatea faptei și de prevederile legii. Codul penal împarte pedepsele în principale, complementare și accesorii.

Pedepsele principale sunt cele care se aplică pentru săvârșirea unei infracțiuni. Acestea sunt:

•  detențiunea pe viață, aplicată pentru cele mai grave infracțiuni;

•  închisoarea, pentru o perioadă stabilită de lege pentru fiecare infracțiune;

•  amenda penală, prin care persoana condamnată trebuie să plătească o sumă de bani statului.

Pe lângă pedeapsa principală, instanța poate aplica și pedepse complementare. Acestea pot include interzicerea exercitării anumitor drepturi, degradarea militară sau publicarea hotărârii de condamnare.

Există și pedepse accesorii, care constau în interzicerea exercitării anumitor drepturi și care se aplică în condițiile prevăzute de Codul Penal.

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Etichete: contraventie, infractiuni, sanctiuni, amenzi, cod penal,

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