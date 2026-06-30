Legea a fost susţinută atât de democraţi, cât şi de republicani, dar care riscă să creeze un conflict cu Senatul, transmite Reuters.

Actul normativ cere firmelor să le ofere copiilor modalităţi de evitare a caracteristicilor care creează dependenţă şi să implementeze politici pentru protecţia copiilor, inclusiv faţă de exploatarea sexuală.

Legea este prima încercare a Camerei de a reglementa siguranţa copiilor online după 2024, când Senatul a adoptat Legea siguranţei copiilor online (Kids Online Safety Act).

Senatorii ar dori însă impunerea unor standarde mai stricte, inclusiv a unei "obligaţii de diligenţă" a firmelor de media sociale faţă de utilizatorii minori. Senatoarea republicană Marsha Blackburn din statul Tennessee, negociază cu Camera Reprezentanţilor sprijin pentru un pachet legislativ care să conţină şi proiectul de lege în acest sens.

Reuters apreciază că Congresul este tot mai interesat de prevenirea pericolelor online pentru minori, în contextul reacţiilor împotriva media sociale.