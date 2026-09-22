Au fost eliminate amenzile pentru părinții care nu trimit copiii la școală în uniformă, dar și pentru unitățile care nu adoptă noile măsuri.

Ce prevede noul proiect

Fiecare unitate de învățământ ar urma să decidă asupra modelului uniformei, după discuții cu părinții și elevii, potrivit noului proiect. Copiii nu vor avea voie să modifice ori să adauge alte elemente vestimentare ori accesorii, în afara ecusonului. Iar costurile vor fi suportate de părinți, cu excepția elevilor care provin din familii cu venituri reduse, monoparentale ori cu mai mulți frați. Aceștia ar putea fi sprijiniți financiar de autoritățile locale. În funcție de situație, copiii ar putea primi uniforma gratuit, ori părinții ar plăti mai puțin.

La Școala Gimnazială din Ciugud, copiii au costume la fel de șapte ani. Hainele sunt cumpărate cu bani de la bugetul local.

Oana Hancheș, profesor învățământ primar Școala Ciugud: Accentul cade pe ceea ce este copilul, nu pe ceea ce dorește el să arate că este, bullyingul este redus.

Elevii au și ținută pentru orele de sport.

Și Liceul German din Sebeș are uniforme. Costurile sunt suportate de părinți și pornesc de la 150 de lei.

Modificările aduse acum legii au stârnit însă și nemulțumiri.

Cătălin Viorel Nan, președintele Federației Naționale a Părinților – Edupart: Părinții sunt împărțiți pe această lege. Credem că un cod de conduită vestimentară ar trebui totuși să existe în școli pentru că până la urmă este o instituție publică unde principalul scop este educația, dar ar trebui să rămână la latitudinea școlilor și să fie descentralizat.

Proiectul a ajuns la Camera Deputaților, care este for decizional.