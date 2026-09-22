Riscul de retrogradare este mare, avertizează economiștii, înainte ca una dintre cele trei mari agenții de rating la nivel mondial să publice raportul pentru România. Președintele Nicușor Dan și ministrul Finanțelor sunt la New York, unde au avut întâlniri cu unii dintre cei mai importanți investitori instituționali.

Ce le-au transmis partenerilor

Aflați la New York, oficialii români le-au transmis partenerilor externi că România poate fi o economie europeană de încredere și că vom avea o traiectorie fiscală predictibilă. În plus, „Continuăm reducerea deficitului, coborâm treptat costurile de finanțare ale statului, și păstrăm investițiile și fondurile europene" a scris ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, după discuția cu JP Morgan, unul dintre cei mai mari investitori instituționali din lume.

Reprezentanții instituțiilor străine au întrebat însă și de situația politică și întârzierea formării Guvernului.

Nicușor Dan, președintele României: Am răspuns în esență, că dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile important, așa cum a fost în vară pentru PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică.

Deși deficitul României a scăzut de la peste 9%, la aproximativ 6%, există îngrijorări din partea instituțiilor străine privind prelungirea crizei politice. Analiștii agenției de rating Standard & Poor's vor veni curând în România pentru o nouă analiză.

Ionuț Dumitru, economist, consilier Guvern: E o preocupare pe care au avut-o și celelalte două agenții, legată de situația politică poate influența în viziunea lor evoluția politicii fiscal-bugetare în perioada următoare. E obligatoriu să continuăm reducerea deficitului.

Adrian Codîrlașu, președinte CFA România: Riscul de retrogradare e mare. Știm ce trebuie făcut, problema e dacă există voință să facem lucrurile acelea.

S&P va emite raportul pentru România la începutul lunii octombrie. O eventuală retrogradare în categoria țărilor nerecomandate investițiilor ne-ar zgudui puternic economia.