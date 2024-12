SUA atenționează că Rusia că ar putea folosi din nou racheta letală Oreshnik în Ucraina în „zilele următoare”

O evaluare a serviciilor de informații americane a concluzionat că Rusia ar putea utiliza din nou noua sa rachetă balistică letală cu rază intermediară de acțiune împotriva Ucrainei în „zilele următoare”, a declarat miercuri un oficial american.

Racheta experimentală Oreshnik este văzută de oficialii americani mai mult ca o încercare de intimidare decât ca o schimbare a jocului pe câmpul de luptă din Ucraina, potrivit unui oficial american care a vorbit sub rezerva anonimatului pentru a discuta informații sensibile.

Oficialul a declarat, pentru Associated Press (AP), că Rusia deține doar o mână de rachete și că acestea poartă un focos mai mic decât alte rachete pe care Rusia le-a lansat în mod regulat asupra Ucrainei.

Rusia a lansat pentru prima dată această armă într-un atac cu rachete din 21 noiembrie împotriva orașului ucrainean Dnipro. „Videocamerele de supraveghere ale atacului arată mingi de foc uriașe care străpung întunericul și se izbesc de sol cu o viteză uimitoare”, notează sursa citată.

