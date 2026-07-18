Comandamentul Central american a precizat că forțele sale au lovit "centre de supraveghere, infrastructură logistică militară, depozite subterane de armament și capacități maritime".

Iranul a răspuns cu atacuri, vizându-i pe aliații Statelor Unite din regiune, inclusiv Kuweit-ul, care a anunțat că au fost lovite o centrală electrică, o uzină de desalinizare a apei de mare și o instalație petrolieră.

Atât Iordania cât și Bahreinul au raportat, la rândul lor, interceptare a zeci de rachete iraniene.

Oficiali de la Teheran au amenințat cu lansarea de "atacuri de represalii la scară largă", dacă bombardamentele americane vor continua.

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