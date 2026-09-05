„Vânzarea propusă va consolida capacităţile de apărare aeriană ale Arabiei Saudite în faţa ameninţărilor regionale actuale şi viitoare, va întări apărarea teritoriului său şi va îmbunătăţi interoperabilitatea cu sistemele utilizate de forţele americane şi de alţi parteneri din regiunea Golfului”, a subliniat Departamentul de Stat al SUA într-un comunicat, scrie AFP, citată de News.ro.

Această vânzare „va contribui, de asemenea, la obiectivele de politică externă şi de securitate naţională ale Statelor Unite, consolidând securitatea unui aliat important care nu este membru al NATO”, a adăugat Departamentul de Stat.

Arabia Saudită a fost ţinta unor atacuri cu drone şi rachete lansate de forţele iraniene şi de rebelii houthi din Yemen, susţinuţi de Teheran, de când Statele Unite şi Israelul au declanşat războiul împotriva Iranului în februarie.