SUA, aliaților NATO: ”Să fim pregătiți de luptă, nu de conferințe”. Trump, despre atacul ucrainean: ”Dat naibii de șmecher”

Cu ocazia unei reuniuni a miniștrilor apărării, el a declarat că "nu mai poate fi vorba de dependență" în relația dintre țările NATO și Statele Unite. Și insistă că țările membre trebuie să aloce apărării 5% din PIB.

16 state europene au activat derogarea oferită de Bruxelles care le permite să depășească temporar limitele de deficit pentru a crește cheltuielile de apărare. România nu se numără însă printre ele.

Pe un ton ferm, șeful Pentagonului a formulat prioritățile administrației Trump în ceea ce privește Alianța nord-atlantică.

Pete Hegseth, U.S. Secretary of Defense: ”Trebuie să fim o alianță în adevăratul sens al cuvântului. Trebuie să fim mai mult decât steaguri în vânt. Trebuie să fim forțe pregătite de luptă, nu de conferințe”.

Pete Hegseth a transmis că statele membre trebuie să-și majoreze cheltuielile militare rapid, până la summitul NATO de la Haga, de la finalul lunii.

Pete Hegseth, U.S. Secretary of Defense: ”Sunt astăzi aici tocmai ca să mă asigur că fiecare stat membru întelege ce are de făcut: toata lumea trebuie să tragă pentru obiectivele comune. Toate statele NATO trebuie să contribuie cu 5% din PIB. În acest fel arată că recunosc natura amenințării. Statele Unite sunt mândre să fie alături de aliații lor, dar mesajul nostru rămâne categoric și limpede: descurajare și pace prin forță! Nu e loc de dependență (față de SUA)!”.

România nu a cerut păsuire de la UE pentru alocarea mai multor fonduri Apărării

Declarațiile vin în contextul în care unele țări membre, precum Italia, Spania, Belgia ori Canada înca depun eforturi să atingă ținta precedentă, mult mai modestă, de doi la sută din PIB.

Mark Rutte, NATO Secretary General: ”Azi decidem în legătură cu obiectivele în materie de capacități de apărare, ca să putem evalua lipsurile, carențele. Ideea nu e doar să ne putem apăra astăzi, ci și în 3, 5 ori 7 ani de acum înainte. Și toate aceste investiții trebuie finanțate, iar de asta ne vom ocupa la summitul de la Haga”.

La nivelul Uniunii Europene există o clauză specială care permite țărilor membre să depășească temporar limitele de deficit bugetar pentru a cheltui mai mult pe Apărare, fără sancțiuni imediate.

Această "clauză de scutire națională" oferă guvernelor posibilitatea să aloce până la 1,5% din PIB suplimentar anual, timp de patru ani, exclusiv pentru cheltuieli militare. Multe state membre – de la Polonia și Ungaria, până la Belgia, Germania sau Grecia – au profitat deja de această flexibilitate în contextul amenințărilor de securitate cauzate de războiul din Ucraina.

România însă nu a activat până acum această opțiune. Motivul? Țara are deja un deficit bugetar foarte mare (aproape 9% din PIB în 2024, de peste trei ori peste limita UE de 3%).

În ajunul întâlniri de la Bruxelles, președintele american a discutat din nou la telefon cu Vladimir Putin, o conversație pe care a catalogat-o drept bună, chiar dacă, a recunoscut tot el, nu va duce însă la o pace imediată.

Trump, despre operațiunea spectaculoasă a Ucrainei: ”Dur și dat naibii de șmecher”

Donald Trump: „Președintele Putin a spus, și a fost foarte ferm, că va trebui să răspundă la atacul recent asupra aerodromurilor rusești" - a avertizat liderul american.

Trump nu a spus și dacă măcar a încercat să-l convingă pe Putin să nu riposteze prin noi bombardamente împotriva civililor ucraineni.

Kira Rudik, Ukrainian Parliament Member: ”Când am citit declarația președintelui Trump, m-am întrebat: „cumva liderul lumii democratice i-a dat lui Putin binecuvântarea de a ataca din nou Ucraina?”. Mi se pare absurd și rușinos să zici așa ceva, mai ales pentru cei de pe front. Mă întreb: „Nu e clar încă cine e agresorul și faptul că Ucraina se apără?”.

Potrivit evaluării făcute de oficialii americani, cele 117 drone ucrainene lansate din containere aflate în apropierea țintelor au distrus ori avariat serios în jur de 20 de avioane de luptă rusești. Între acestea - bombadiere strategice TU-95, dar și un avion sofisticat de detectare și control radar A-50.

Potrivit unor consilieri prezidențiali citați de Axios, Donald Trump a comentat în privat că atacul ucrainean a fost „dur și dat naibii de șmecher”.

Imagini din satelit arată ca Rusia a încercat să-și protejeze bombardierele folosind metode de camuflaj rudimentare, chiar ridicole, spun experții. De exemplu, au plasat anvelope pe aripi ori au desenat false avioane pe pistă.

