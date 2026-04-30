Corespondent Știrile PRO TV: „Nava MSC Francesca, sub pavilion Panama pe care se află și cei patru români a fost sechestrată, în urmă cu o săptămână. Imagini cu momentul interceptării au fost făcute publice, după operațiune de către autoritățile iraniene.

Se vede cum bărcile soldaților iranieni se aliniază la mică distanță de navă. Apoi militarii înarmați urcă pe puntea navei. Controlul navei este preluat de corpul gardienilor revoluției islamice, iar navele sunt escortate în apele iraniene. Vaporul are la bord 20 de marinari dintre care patru sunt români.

Unul dintre ei a reușit imediat după ce nava a fost sechestrată să ia legătura cu reprezentanții unei companii de navigație din Constanța.

Acesta a transmis că nu știe când sau dacă mai ajunge acasă. Situația celor patru marinari români este monitorizată de reprezentanții ambasadei României de la Teheran.”