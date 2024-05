Studiu: Substanțele chimice din dispozitivele de vapat pot deveni foarte toxice când sunt încălzite

O analiză făcută cu ajutorul inteligenței artificiale a 180 de arome a arătat că acestea conțin peste 100 de substanțe chimice „extrem de toxice” și multe altele considerate periculoase pentru sănătate sau iritante, relatează The Guardian. Studiul a fost făcut de o echipă de la RCSI University of Medicine and Health Sciences, din Dublin.

Lichidele folosite în dispozitivele de vapat conțin, printre altele, glicerină vegetală, propilenglicol, nicotină și arome, amestecate în diferite cantități.

Experimentele anterioare au arătat că unii vapori cu aromă de fructe – precum cele de căpșuni, pepene galben și afine – produc compuși periculoși numiți carbonili volatili din cauza procesului de încălzire. Acești compuși au efecte asupra sănătății în cazul persoanelor care suferă de boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC), afecțiuni cardiovasculare și cancer.

Având în vedere atât de multe substanțe chimice sunt folosite în zeci de mii de produse diferite, efectuarea de experimente pentru a testa fiecare marcă și aromă pentru toxicitate ar putea dura zeci de ani de cercetare.

În schimb, studiul a folosit inteligența artificială pentru a analiza compoziția chimică a 180 de arome și pentru a simula modul în care se descompun atunci când sunt încălzite. Cercetarea, publicată în Scientific Reports, a arătat că aromele produc 127 de substanțe chimice „toxice acute”, 153 de „pericole pentru sănătate” și 225 de „iritanți”.

Aproape fiecare aromă supusă analizei cu ajutorul inteligenței artificiale a arătat cel puțin un produs clasificat ca fiind periculos pentru sănătate. Substanțele toxice au fost asociate cu vaporii care nu conțin nicotină, precum și cu cei care conțin.

Echipa de cercetare de la Universitatea RCSI de Medicină și Științe ale Sănătății, Dublin, a concluzionat astfel că există o „potențială amenințare la adresa sănătății publice” cu care se confruntă fumătorii. Este esențial să se înțeleagă impactul vaporilor cu arome asupra sănătății „înainte de a fi prea târziu”, a avertizat Donal O’Shea, profesor de chimie la RCSI și autor principal al studiului.

Concluzia studiului este că, având în vedere popularitatea vaporilor cu arome în rândul adolescenților nefumători și al adulților tineri, înțelegerea efectelor pe termen lung ale acestor produse asupra sănătății publice, morbidității și mortalității este crucială.

