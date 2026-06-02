Oficialii de la Teheran susțin că orice acord cu Washingtonul este condiţionat de o încetare a focului în Liban. Luni, premierul Israelului a ordonat armatei să atace o zonă a Beirutului în care s-ar afla centre ale grupării Hezbollah.

În schimb, Donald Trump dă asigurări că situația este sub control și discuțiile cu oficialii iranieni continuă.

Nick Robertson, corespondent CNN: „Presa de stat iraniană a transmis că guvernul iranian suspendă discuțiile cu Statele Unite pe marginea memorandumului de pace în 14 puncte, care implică, printre altele, deschiderea Strâmtorii Ormuz și toate acele probleme dificile cu privire la programul nuclear. Totul pentru că o precondiție a armistițiului ar fi fost încălcată, iar acea precondiție era un armistițiu între guvernul israelian și guvernul libanez”.

Doar că, în ultimele zile, armata israeliană și-a intensificat atacurile în Liban. Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat luni militarilor săi să atace ținte ale grupării Hezbollah din suburbiile Beirutului.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Împreună cu ministrul Apărării, am instruit armata să atace ținte teroriste din Beirut. Este de neacceptat ca Hezbollah să atace orașele și cetățenii noștri, așa că centrul teroriștiilor săi din Beirut, în Dahiyeh va rămâne inaccesibil”.

„Un armistițiu între Iran și Statele Unite constituie, fără nicio îndoială, un armistițiu care cuprinde toate fronturile, inclusiv pe cel din Liban. Orice încălcare a acestui armistițiu pe un front va fi considerată o încălcare a acestuia pe toate fronturile” - a scris ministrul iranian de Externe pe rețelele de socializare.

La scurt timp după ce Teheranul a anunțat suspendarea negocierilor, Donald Trump a transmis că situația este sub control.

„Am avut o convorbire foarte productivă cu prim-ministrul israelian Bibi Netanyahu și nu vor exista trupe care să intre în Beirut, iar toate trupele care sunt pe drum au fost deja întoarse”, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare.

Totodată, liderul de la Casa Albă a anunțat că a vorbit și cu reprezentanți ai Hezbollah care au dat asigurări, la rândul lor, că nu vor ataca Israelul.