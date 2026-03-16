Este pentru prima dată când un proces biologic natural este folosit pentru a transforma deșeuri de plastic – care altfel ar ajunge la groapa de gunoi – într-un medicament pentru o boală neurologică, cu scopul de a îmbunătăți viața oamenilor.

Bacterii E-coli, modificate genetic

Cercetătorii de la University of Edinburgh au modificat genetic bacterii E-coli pentru a transforma un tip de plastic folosit pe scară largă în ambalajele pentru alimente și băuturi – Polyethylene terephthalate (PET) – în Levodopa (L-DOPA), medicament utilizat pentru tratarea Parkinson's disease, scrie The Independent.

Aproximativ 166.000 de persoane din Marea Britanie trăiesc cu Parkinson, iar majoritatea pacienților primesc L-DOPA (numită și Levodopa). Medicamentul este considerat „standardul de aur” în tratamentul bolii, deoarece ajută la producerea dopaminei în creier, ameliorând simptomele motorii precum tremurul, rigiditatea și mișcările lente.

Metodele tradiționale de producere a medicamentelor se bazează pe combustibili fosili, astfel că reutilizarea plasticului ar putea fi mai sustenabilă.

„Transformarea sticlelor de plastic într-un medicament pentru Parkinson nu este doar o idee creativă de reciclare, ci o modalitate de a regândi procesele astfel încât să lucreze împreună cu natura pentru a aduce beneficii reale. Demonstrând că un material dăunător poate fi convertit în ceva care îmbunătățește sănătatea oamenilor, echipa arată că aplicațiile biologice sustenabile și de mare valoare sunt atât practice, cât și eficiente”, a declarat dr. Liz Fletcher, director adjunct al Industrial Biotechnology Innovation Centre.

Cum au creat medicamentul

În studiul publicat în revista Nature Sustainability, cercetătorii au descompus PET-urile în componente chimice numite acid tereftalic. Moleculele acestui acid au fost apoi transformate în L-DOPA de bacteriile modificate genetic, printr-o serie de reacții biologice.

Aproximativ 50 de milioane de tone de PET-uri sunt produse anual. Folosirea acestor deșeuri pentru fabricarea unui medicament ar putea fi mai sustenabilă decât metodele farmaceutice tradiționale și ar reduce cantitatea de plastic care ajunge la gropile de gunoi.

Totuși, nu este prima dată când plasticul este transformat într-un medicament. Chimiștii de la University of Edinburgh au folosit de asemenea bacterii E-coli pentru a produce Paracetamol în iunie 2025.

La fel ca L-DOPA, paracetamolul este produs în prezent folosind petrol, iar cercetări suplimentare sunt necesare pentru a produce analgezice în acest mod la scară comercială.

Cercetătorii spun că aceste descoperiri ar putea permite crearea mai multor produse prin reciclarea plasticului. Pe lângă medicamente, ar putea fi fabricate astfel arome, parfumuri, cosmetice și substanțe chimice industriale.