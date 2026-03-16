„Ca urmare a solicitărilor primite din partea unor conducători și oficiali ai instituțiilor numiți direct de către liderul martir, anunț prin prezenta că niciunul dintre aceștia nu are nevoie, deocamdată, de o reînnoire a numirii în funcție", se arată în decretul publicat luni, potrivit Iran International.

Mojtaba Khamenei i-a instruit pe oficiali să își continue atribuțiile în conformitate cu politicile și orientările primite în timpul vieții lui Ali Khamenei.

De asemenea, noul conducător suprem al Iranului l-a numit consilier militar pe generalul Mohsen Rezai, în vârstă de 71 de ani, fost comandant al Gărzii Revoluţionare din 1981 până în 1997, informează luni presa iranian[, potrivit Agerpres.

Khamenei nu a apărut încă în public de când a fost desemnat succesor la conducere al tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis de atacurile americano-israeliene în 28 februarie.

Ştirea despre numire a fost transmisă de agenţia de presă Mehr şi de alte organizaţii media.

După ce a condus forţa militară considerată de elită, braţul înarmat al regimului islamic de la Teheran, generalul Rezai a ocupat mai multe alte funcţii înalte.

Predecesorul său în funcţia de consilier militar al conducătorului statului a fost, sub Ali Khamenei, Rahim Safavi, despre care nu se ştie clar dacă îşi mai exercita atribuţiile. Mojtaba Khamenei a dat publicităţii luni un comunicat în care afirma că oficialii de stat numiţi de tatăl său trebuie să îşi îndeplinească în continuare funcţiile.

Se pare că Mojtaba a fost rănit la începutul războiului. Televiziunea naţională a citit săptămâna trecută primul lui mesaj, iar ministrul de externe Abbas Araghchi a dat asigurări că "nu sunt probleme cu noul conducător suprem", deşi acesta nu a fost văzut după numire.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că nu ştie dacă Mojtaba mai trăieşte, dar dacă este în viaţă, ar trebui să se predea.