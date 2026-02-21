Momentul este important pentru unul dintre cele mai ambițioase proiecte arhitecturale din lume. Potrivit specialiștilor, edificiul va fi gata în 10 ani.

Sute de oameni s-au adunat în fața impunătoarei Sagrada Familia din Barcelona pentru a asista la momentul istoric. O macara a ridicat cu grijă brațul superior al unei cruci uriașe și l-a fixat în cel mai înalt punct al catedralei.

Turnul dedicat lui Iisus Hristos, elementul central și cel mai înalt al edificiului, a ajuns astfel la 172,5 metri înălțime.

Mauricio Cortes Sierra, architect-șef responsabil cu lucrările: „În următoarele săptămâni vom începe demontarea schelelor și, în același timp, vom realiza ultimele finisaje, în special lucrările de etanșare și curățare. În paralel, continuăm intervențiile la interior.”

Turnul va fi inaugurat pe 10 iunie, dată care marchează și 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudi, proiectantul edificiului.

Programul include oficierea unei liturghii și o binecuvântare specială. Papa a fost invitat să participe, însă prezența sa nu a fost confirmată până în acest moment.

Finalizarea turnului încheie un capitol important din istoria Sagrada Familia, considerată cea mai cunoscută clădire din Spania, dar și cel mai faimos șantier al țării.

Gijs Van Hensbergen, biograful lui Antoni Gaudí: „Este considerat aproape un miracol faptul că proiectul a rezistat și a continuat atât de mult timp, fără finanțare guvernamentală, ci exclusiv din taxele de intrare plătite de vizitatori. Îmi amintesc că, în tinerețe, plăteai bilet ca să treci printr-un șantier în toată regula, iar locul era oricum foarte aglomerat. Între timp, a ajuns să fie perceput aproape ca un loc de pelerinaj.”

Piatra de temelie a basilicii Sagrada Familia a fost pusă în 1882. Arhitectul Antoni Gaudi a apucat să vadă un singur turn ridicat, cel dedicat Sfântului Barnaba și parte a fațadei Nașterii.

În ultimele decenii, ritmul lucrărilor s-a intensificat, pe măsură ce catedrala a devenit unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Europa.

Gijs Van Hensbergen, biograful lui Antoni Gaudí: „Chiar și acum, după ce am vizitat clădirea de 500 sau chiar de 1.000 de ori, de fiecare dată când trec pragul, spațiul interior pare să se deschidă spectaculos. Senzația este una de înălțare spirituală, indiferent cum o explici: fie în sensul tradițional al credinței, fie ca efect al acestui impact arhitectural extraordinar. Este, fără îndoială, un spațiu impresionant și profund dramatic.”

Lucrările la fațadele elaborate ale catedralei, dar și cele din interior vor continua încă un deceniu, estimează arhitecții care se ocupă de proiect.