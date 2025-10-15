Statele Unite, paralizate de blocajul bugetar. Administrația Trump a concediat peste 4.000 de angajați federali

Stiri externe
15-10-2025 | 07:45
sua

Statele Unite se află în a treia săptămână cu o guvernare paralizată. Congresul nu a reușit nici marți să adopte bugetul.

autor
Știrile PRO TV

A fost cea de-a opta încercare eșuată a Senatului. În această perioadă, administrația Trump a concediat peste 4.000 de angajați federali, o măsură fără precedent. De asemenea, au fost suspendate programe esențiale, precum cel de îngrijire la domiciliu pentru pacienți grav bolnavi.

În Statele Unite, blocajul bugetar a intrat în a 14-a zi. Președintele Donald Trump a anunțat deja că vrea să profite de ocazie pentru a concedia mii de angajați federali, în special pe cei asociați cu democrații, și pentru a suspenda proiecte.

Donald Trump, președintele SUA: „Închidem programe ale democraților, programe pe care am vrut să le oprim sau care, din punctul nostru de vedere, nu ar fi trebuit niciodată să existe... și acum le închidem. Și nu le vom lăsa să revină. Democrații sunt terminați.”

Deși republicanii profită de pe urma lui, unii reprezentanți ai administrației Trump susțin că de vină pentru blocaj sunt democrații.

Citește și
steve witkoff
Reacția Kremlinului după intenția lui Trump pentru pacea în Ucraina. Președintele SUA, sarcină directă pentru Steve Witkoff

Mike Johnson, R, Louisiana: „Nu ne jucăm. Ei (democrații) se joacă. Noi, nu. Strategia este să facem ceea ce este corect și evident: să menținem guvernul în funcțiune pentru oameni.”

Kristi Noem, șefa Departamentului pentru Securitate Internă al SUA: „Democrații din Congres au refuzat să finanțeze guvernul federal, iar din această cauză, multe dintre operațiunile noastre sunt afectate, iar majoritatea angajaților TSA lucrează fără să fie plătiți.”

Acest filmuleț, în care apare Kristi Noem, șefa Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, ar fi trebuit difuzat în toate aeroporturile americane. Dar multe au refuzat, din cauza mesajului politic.

În tabăra cealaltă, democrații încearcă să păstreze în vigoare așa-numitul Obamacare – un pachet de legi prin care milioane de americani au acces la asigurări de sănătate. Fără sprijin federal, costurile medicale ar urma să crească semnificativ, spun analiștii.

Reprezentantul Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților: „Republicanii au păstrat tăcerea completă de la începutul blocajului. Nicio conversație, nicio întâlnire, nicio discuție. Donald Trump i-a împiedicat chiar și să se angajeze într-un dialog real, pentru a încerca să găsească un teren comun.”

Blocajul guvernamental a paralizat activitatea multor instituții federale, iar mulți funcționari au rămas fără venituri.

Afectată este și activitatea aeroporturilor, iar situația riscă să pună în pericol siguranța transportului aerian, spun sindicaliștii.

Nick Daniels, președinte, Asociația Națională a Controlorilor de Trafic Aerian: „Controlorii de trafic aerian coordonează astăzi peste 45.000 de zboruri, trei milioane de pasageri și tone de marfă care mențin America în mișcare. Iar gândul lor principal acum este când își vor primi din nou salariile.”

Pe de altă parte, oficialii de la Casa Albă dau asigurări că s-au găsit bani pentru unele salarii. De exemplu, Pentagonul a decis să transfere miliarde de dolari de la cercetare către plata soldaților.

Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, buget, blocaj,

Dată publicare: 15-10-2025 07:45

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Reprezentantul comercial al SUA: Tariful de 100% pentru China depinde de următoarea mişcare a Beijingului
Stiri externe
Reprezentantul comercial al SUA: Tariful de 100% pentru China depinde de următoarea mişcare a Beijingului

Donald Trump ar putea impune tarife de 100% pentru bunurile chineze încă din 1 noiembrie, în funcție de reacția Beijingului la disputa privind exporturile de pământuri rare, a declarat pentru CNBC reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.

Reacția Kremlinului după intenția lui Trump pentru pacea în Ucraina. Președintele SUA, sarcină directă pentru Steve Witkoff
Stiri externe
Reacția Kremlinului după intenția lui Trump pentru pacea în Ucraina. Președintele SUA, sarcină directă pentru Steve Witkoff

Kremlinul a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump privind prioritatea de a încheia un acord de pace în Ucraina, după succesul armistițiului din Gaza.

California reglementează în premieră chatboţii AI, după o serie de sinucideri printre adolescenţi. „Să acţionăm responsabil”
Stiri externe
California reglementează în premieră chatboţii AI, după o serie de sinucideri printre adolescenţi. „Să acţionăm responsabil”

California a adoptat prima lege din SUA care reglementează chatboții AI, după mai multe sinucideri de adolescenți care au dezvoltat relații fictive cu aceste programe, a anunțat guvernatorul Gavin Newsom, potrivit AFP.

Recomandări
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul
Stiri actuale
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Octombrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28