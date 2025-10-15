Statele Unite, paralizate de blocajul bugetar. Administrația Trump a concediat peste 4.000 de angajați federali

Statele Unite se află în a treia săptămână cu o guvernare paralizată. Congresul nu a reușit nici marți să adopte bugetul.

A fost cea de-a opta încercare eșuată a Senatului. În această perioadă, administrația Trump a concediat peste 4.000 de angajați federali, o măsură fără precedent. De asemenea, au fost suspendate programe esențiale, precum cel de îngrijire la domiciliu pentru pacienți grav bolnavi.

În Statele Unite, blocajul bugetar a intrat în a 14-a zi. Președintele Donald Trump a anunțat deja că vrea să profite de ocazie pentru a concedia mii de angajați federali, în special pe cei asociați cu democrații, și pentru a suspenda proiecte.

Donald Trump, președintele SUA: „Închidem programe ale democraților, programe pe care am vrut să le oprim sau care, din punctul nostru de vedere, nu ar fi trebuit niciodată să existe... și acum le închidem. Și nu le vom lăsa să revină. Democrații sunt terminați.”

Deși republicanii profită de pe urma lui, unii reprezentanți ai administrației Trump susțin că de vină pentru blocaj sunt democrații.

Mike Johnson, R, Louisiana: „Nu ne jucăm. Ei (democrații) se joacă. Noi, nu. Strategia este să facem ceea ce este corect și evident: să menținem guvernul în funcțiune pentru oameni.”

Kristi Noem, șefa Departamentului pentru Securitate Internă al SUA: „Democrații din Congres au refuzat să finanțeze guvernul federal, iar din această cauză, multe dintre operațiunile noastre sunt afectate, iar majoritatea angajaților TSA lucrează fără să fie plătiți.”

Acest filmuleț, în care apare Kristi Noem, șefa Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, ar fi trebuit difuzat în toate aeroporturile americane. Dar multe au refuzat, din cauza mesajului politic.

În tabăra cealaltă, democrații încearcă să păstreze în vigoare așa-numitul Obamacare – un pachet de legi prin care milioane de americani au acces la asigurări de sănătate. Fără sprijin federal, costurile medicale ar urma să crească semnificativ, spun analiștii.

Reprezentantul Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților: „Republicanii au păstrat tăcerea completă de la începutul blocajului. Nicio conversație, nicio întâlnire, nicio discuție. Donald Trump i-a împiedicat chiar și să se angajeze într-un dialog real, pentru a încerca să găsească un teren comun.”

Blocajul guvernamental a paralizat activitatea multor instituții federale, iar mulți funcționari au rămas fără venituri.

Afectată este și activitatea aeroporturilor, iar situația riscă să pună în pericol siguranța transportului aerian, spun sindicaliștii.

Nick Daniels, președinte, Asociația Națională a Controlorilor de Trafic Aerian: „Controlorii de trafic aerian coordonează astăzi peste 45.000 de zboruri, trei milioane de pasageri și tone de marfă care mențin America în mișcare. Iar gândul lor principal acum este când își vor primi din nou salariile.”

Pe de altă parte, oficialii de la Casa Albă dau asigurări că s-au găsit bani pentru unele salarii. De exemplu, Pentagonul a decis să transfere miliarde de dolari de la cercetare către plata soldaților.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













