Primul contract prevede o potențială vânzare de vehicule tactice ușoare Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) și echipamente asociate, în valoare estimată de 1,98 miliarde de dolari, AM General LLC fiind contractorul principal.

Un al doilea pachet de echipamente, evaluat la 3,8 miliarde de dolari, include elicoptere de atac AH-64E Apache, furnizate de Boeing și Lockheed Martin.

Al treilea contract militar aprobat are o valoare de 740 de milioane de dolari, detaliile nefiind precizate în comunicatul Pentagonului.

Aprobările marchează o nouă rundă de sprijin militar american pentru Israel, în contextul tensiunilor regionale persistente și al eforturilor Washingtonului de a-și consolida alianțele de securitate din Orientul Mijlociu.

