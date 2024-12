Stare de urgență în Transnistria. Ce s-ar putea întâmpla de la 1 ianuarie

Decretul semnat de Vadim Krasnoselski, liderul separatist de la Tiraspol, prevede, printre altele, raționalizarea consumului de energie, crearea unor rezerve și interzicerea exportului de resurse energetice, potrivit PRO TV Chișinău.

Nu este menționat însă ce mai exact presupun aceste măsuri, în special cea care vizează interzicerea exportului de resurse energetice și dacă va afecta partea dreaptă a Nistrului. Asta în condițiile în care Chișinăul cumpără 80% din energia electrică de la centrala de la Cuciurgan.

Mariana Sarî, purtător de cuvânt al Biroului Politici de Reintegrare: „Biroul Politici de Reintegrare precizează că decizia luată la Tiraspol va fi pusă în aplicare doar în cazul în care în regiune nu va fi livrat gazul natural.”

Însă, în act nu este această mențiune. În schimb, este scris că decretul urmează să fie aprobat și de așa-numitul Soviet Suprem al regiunii, într-o ședință care va avea loc miercuri și va intra în vigoare după 6 ore de la promulgarea acestuia.

La finele acestui an, expiră un acord de tranzit semnat în urmă cu cinci ani de Moscova şi Kiev, privind exporturile de gaze ruseşti spre Europa via Ucraina. Rusia şi-a exprimat disponibilitatea de a continua aprovizionarea cu gaze via Ucraina, în pofida războiului, în timp ce Kievul a refuzat să se angajeze în discuţii cu Moscova în privinţa exporturilor de gaze.

Transnistria este puternic dependentă de gazele naturale ruseşti furnizate via Ucraina.

Republica Moldova primeşte aproximativ două miliarde metri cubi (bcm) de gaze pe an din Rusia via Ucraina şi, din 2022, Tiraspolul şi Chişinăul au convenit ca tot gazul rusesc primit de Republica Moldova să meargă în Transnistria, conform Agerpres.

Transnistria are o mare centrală electrică alimentată cu gaz rusesc iar în schimb Chişinăul cumpără electricitate din Tiraspol la un preţul scăzut relativ fix.

Republica Moldova susţine că dacă Ucraina opreşte tranzitul de gaz rusesc, o alternativă pentru Transnistria ar putea fi gazele livrate prin conducta TurkStream către Turcia şi apoi prin Bulgaria şi România.



