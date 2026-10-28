Un agresor a fost împuşcat mortal în noaptea de marţi spre miercuri în faţa ambasadei Israelului la Belgrad, după ce a atacat un jandarm care asigura paza misiunii diplomatice, a declarat ministrul interimar sârb de interne, Ivica Dacic, vorbind despre un „atac terorist”, informează AFP şi HINA.

„Un minor, a cărui identitate nu a fost încă stabilită, dar care era, se pare, originar din Sabac, a atacat un membru al jandarmeriei cu ajutorul a două cuţite, strigând „Allahu Akbar”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, serviciile de securitate îl monitorizau pe atacator, care, conform informaţiilor disponibile, era un susţinător al Statului Islamic. Profilul lui de Instagram afişa steagul negru şi emblema grupului islamist.

Nivelul de alertă teroristă din Serbia a fost ridicat la nivel maxim

Jandarmul l-a ucis pe atacator în legitimă apărare, dar a fost rănit uşor la faţă cu cuţitul în timpul incidentului, survenit la puţin timp după miezul nopţii, a precizat Ministerul de Interne într-un comunicat.

Dacic a anunţat că nivelul de alertă teroristă a fost ridicat la maximum, precizând că acest lucru presupune un control sporit şi prezenţa forţelor de poliţie în locuri de o importanţă deosebită din punctul de vedere al securităţii, inclusiv la obiective de infrastructură şi în locuri unde se adună un număr mare de persoane.

Ancheta cu privire la incident este în desfăşurare.