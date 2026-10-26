Formațiunea politică "Lista studenților" a câștigat cu aproape 53 de procente. De partea cealaltă, "Partidul Progresist Sârb" al lui Vucic a obținut cu 570.000 de voturi mai puțin după alegerile anticipate.

Prezența la urne a fost impresionantă cea mai mare din ultimii 30 de ani: peste 69%.

Sfârșitul politic al lui Aleksandar Vučić a fost sărbătorit de mulțimi de oameni, care s-au adunat în marile orașe sau în faţa sediilor "Listei Studenţilor". De la Belgrad, la Novi Sad şi Niš, a fost euforie.

Aleksandar Vučić - liderul populist de dreapta, favorabil Rusiei - și-a recunoscut înfrângerea, imediat după anunțarea rezultatelor sondajelor făcute la ieșirea de la urne.

Aleksandar Vučić, Partidul progresist sârb: „Este clar că am pierdut aceste alegeri. Lista studenților – a celor care au organizat blocadele – va obține între 135 și 140 de mandate, iar noi vom avea aproximativ 105. Niciun alt partid nu va intra în Parlament”.

Principalul candidat al Listei Studenților, cardiologul Ilija Srdanović, a declarat: "Acesta va fi un stat liber."

Radomir Saicic, membru al Listei Studenților: „Studenții au câștigat, iar odată cu ei a câștigat și speranța că Serbia poate deveni o țară a dreptății, libertății și demnității. Fie ca această noapte să marcheze începutul unui nou capitol, în care să nu ne mai împărțim în învingători și învinși”.

Duminică seară, la Belgrad, forțele de ordine au fost mobilizate masiv pentru a proteja sediile instituțiilor. Și mai multe convoaie ale poliției au fost atacate de protestatari furioși, când se retrăgeau din fața președinției, după ce Vučić și-a recunoscut înfrângerea.

Un moment simbolic a fost desființarea taberei pro-Vucic din centrul Belgradului, instalată în urmă cu 18 luni. Gardurile metalice au fost dărâmate în uralele celor care scandau „Vučić, pleacă!”

Aleksandar Vučić și-a încheiat două mandate de președinte și nu putea candida pentru un al treilea, astfel că a condus Partidul Progresist Sârb, sperând să revină în funcția de premier, pe care a părăsit-o în 2017.

Vučić a convocat alegerile parlamentare anticipate după doi ani de proteste - declanșate de prăbușirea unei copertine a gării abia renovate din Novi Sad. 16 oameni au murit în această tragedie, pusă pe seama corupției la nivel înalt.

Ca reacție, s-a format mișcarea politică Lista studențească - care a prezentat candidați proveniți din diverse zone ale societății sârbe.

Și au primit voturi de la toate categoriile de alegători în acest scrutin care s-a transformat, de fapt, într-un referendum pentru viitorul Serbiei.