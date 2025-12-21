Spiritul sărbătorilor în forme inedite: patinoar într-un monument antic din Croația și case împodobite în Germania

Spiritul Crăciunului se manifestă în moduri tot mai diverse și mai excentrice, în Europa.

 

Spre exemplu, un amfiteatru roman din Croația se transformă, în perioada sărbătorilor, într-un patinoar imens. De altfel, Târgul de Crăciun organizat la Zagreb în mai multe parcuri și piațete, devine o sărbătoare în sine.

Și vedem cum se răspândesc, pe continent, locuințele împodobite cât mai spectaculos. Câțiva dintre entuziaștii decorațiunilor festive locuiesc în Germania.

Din acest amfiteatru roman din Croația, ridicat în urmă cu două mii de ani, răzbat muzica antrenantă și râsetele. Monumentul găzduiește, luna aceasta, un patinoar uriaș, cu o suprafață de 850 de metri pătrați și instalații luminoase moderne. Serile pe gheață sunt animate, de multe ori, de o trupă de patinatoare amatoare.

În acest timp, capitala Zagreb se mândrește cu unul dintre cele mai populare târguri de Crăciun din Europa.

Slavica Olujic Klapcic, manager: E mai mult un eveniment care îmbie la socializare și nu un târg de Crăciun în sensul clasic. Avem într-adevăr și locuri de unde îți poți cumpăra suveniruri și produse de artizanat, dar scopul principal al târgului este să-ți ofere o ocazie și un loc unde să te vezi cu prietenii și să te bucuri de această perioadă dinaintea Crăciunului”.

Evenimentul nu este limitat la un loc anume, ci include parcuri și piațete, unde localnicii își dau întâlnire în timpul liber. Peste tot răsună muzică, iar atmosfera este saturată de mirosul vinului fiert cu mirodenii și al gustărilor tradiționale.

E o atmosferă foarte frumoasă, oamenii sunt simpatici și ne simțim în siguranță aici. Iar mâncarea e pur și simplu grozavă.

Organizatorii spun că târgul de Crăciun de la Zagreb de anul acesta va depăși, ca număr de vizitatori străini, edițiile de dinaintea pandemiei.

Pe de altă parte, obiceiul americanilor de a-și împodobi casele și curțile de Crăciun ia avânt și în Europa. O familie din Germania și-a decorat locuința și clădirile care îi găzduiesc afacerea cu nu mai puțin de jumătate de milion de beculețe. În fiecare an, recuzita se îmbogățește cu instalații noi.

Chiar și acoperișurile sunt frumos decorate cu ghirlande luminoase. Văzut de sus, locul pare cu adevărat desprins dintr-o poveste.

