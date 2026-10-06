Ministrul Coeziunii Sociale și Familiei, Domna Michailidou, a declarat că programul extins „Relocare” va include zone precum insula Kastellorizo, în contextul în care guvernul încearcă să consolideze comunitățile afectate de scăderea populației. Ea a subliniat că planul trebuie să combine sprijinul financiar cu serviciile esențiale și îmbunătățirea infrastructurii, relatează greekreporter.com.

Cadrul extins și noile condiții

Detaliile programului au atras o atenție publică semnificativă, în cadrul politicilor guvernamentale mai ample menite să combată declinul demografic și depopularea treptată a zonelor rurale din Grecia.

Programul oferă un stimulent financiar de până la 10.000 de euro (11.500 de dolari) cetățenilor și familiilor care aleg să se mute permanent în regiuni îndepărtate de la graniță.

Pentru a facilita tranziția, este introdusă o plată în avans de 50% din suma totală, astfel încât familiile să dispună imediat de resurse pentru cheltuielile inițiale legate de mutare.

A fost eliminată condiția strictă anterioară privind existența unui contract de muncă, ceea ce deschide oportunități pentru liber-profesioniști, angajați care lucrează de la distanță și tineri absolvenți.

Extinderea către noi regiuni și zone izolate

Descentralizarea necesită o abordare complexă, adaptată nevoilor specifice ale fiecărei localități. Dincolo de regiunile inițiale, precum zona Evros, programul a fost extins semnificativ pentru a include noi zone geografice vulnerabile.

Mai exact, acesta cuprinde acum șase unități regionale: Kastoria, Serres, Florina, Kilkis, Pella și Drama. Extinderile recente includ și comune montane și rurale din Ioannina (cu excepția municipiului Ioannina), precum și Filiates și Souli din Thesprotia.

Pentru zonele insulare izolate, precum Kastellorizo, este prevăzut un sprijin financiar anual dedicat de 5.000 de euro (5.745 de dolari), la care se adaugă câte 1.000 de euro (1.150 de dolari) pentru fiecare copil, atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din sectorul privat.

Ministrul Michailidou a subliniat că ajutoarele financiare, de unele singure, nu reprezintă o soluție miraculoasă. Acestea trebuie însoțite de o colaborare activă cu comunitățile locale, de înființarea unor creșe și școli locale și de îmbunătățirea serviciilor medicale, pentru a asigura un nivel de trai sigur și ridicat.

Perspective și pașii următori

Pe măsură ce lansarea platformei se apropie, în octombrie, interesul este de așteptat să crească în rândul persoanelor care caută un stil de viață alternativ, departe de centrele urbane aglomerate, beneficiind și de posibilitățile oferite de munca la distanță.

Indicatorul final al succesului va fi integrarea fără probleme a noilor veniți în comunitățile locale, transformând sprijinul financiar pe termen scurt într-o revitalizare demografică și economică de durată pentru cele mai vulnerabile regiuni de frontieră ale țării.