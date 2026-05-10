Proiect masiv, aproape finalizat. Podul care leagă Coreea de Nord de Rusia se întinde pe o distanță de un kilometru

Primul pod rutier care leagă Coreea de Nord și Rusia, două țări aliate, este pe cale să fie finalizat, după cum arată imaginile din satelit analizate de BBC .

Acesta este cel mai recent semn al dezvoltării relațiilor dintre Phenian și Moscova, relații care au dus la participarea trupelor nord-coreene alături de forțele ruse în războiul din Ucraina. „Acest pod va oferi o rută utilă pentru transportul de bunuri militare și muniții – atât către Coreea de Nord, cât și către Rusia”, a declarat dr. Edward Howell, membru al Fundației Coreea la think tank-ul Chatham House. Noul drum, care traversează râul Tumen, este situat la câteva sute de metri de singurul alt pod dintre cele două țări – o legătură feroviară cunoscută sub numele de „Podul Prieteniei”. Cele mai recente imagini din satelit arată podul lung de un kilometru, alături de mai multe drumuri de acces noi, un punct de control la frontieră, infrastructură de sprijin și parcări. Citește și Directorii celor mai mari companii de petrol și gaze avertizează că războiul cu Iranul va produce efecte majore pe glob Experții afirmă că acest lucru indică faptul că podul este de așteptat să devină o rută comercială importantă între cele două țări.

Un acord privind construirea podului a fost încheiat în timpul vizitei președintelui rus Vladimir Putin la Phenian, în iunie 2024, când s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Construcția a început aproximativ un an mai târziu, iar BBC a folosit imagini din satelit pentru a urmări progresul acestui proiect. Podul, cunoscut sub numele de Podul Khasan–Tumangang, a fost construit pentru a face față unui trafic de până la 300 de vehicule și 2.850 de persoane pe zi, potrivit Ministerului Transporturilor din Rusia. Costul total este estimat să depășească 9 miliarde de ruble (88 de milioane de lire sterline; 120 de milioane de dolari), potrivit presei de stat ruse. „Viteza de construcție reflectă volumul activității comerciale dintre cele două părți”, a declarat Victor Cha, de la grupul de reflecție Center for Strategic and International Studies (CSIS). „Acest lucru este stimulat în mare măsură de furnizarea de către Coreea de Nord a trupelor, armelor, muniției și muncitorilor pentru războiul lui Putin din Ucraina”, a spus el. Conform CSIS, șoferii ruși și nord-coreeni vor trebui probabil să transfere camioanele încărcate cu mărfuri la punctul de trecere, deoarece li se va interzice să circule cu vehiculele mai adânc pe teritoriul celeilalte părți. Cele două țări au organizat o ceremonie pe 21 aprilie pentru a marca unirea celor două părți ale podului, iar ambasada Rusiei în Coreea de Nord a anunțat că această construcție urmează să fie finalizată pe 19 iunie. Ministerul rus de Externe a transmis că inaugurarea podului va „deveni o etapă cu adevărat istorică în relațiile ruso-coreene. Importanța sa depășește cu mult o simplă realizare inginerească”.

Traficul feroviar pe Podul Prieteniei din apropiere a rămas intens pe durata construcției podului rutier, pe fondul extinderii comerțului dintre cele două țări, potrivit CSIS. „Se poate spune că această legătură, înainte de războiul din Ucraina, era una dintre cele mai puțin active dintre Coreea de Nord și cei doi vecini ai săi”, a afirmat Cha. Pe lângă acordul privind construirea podului, Putin și Kim au semnat un acord istoric în timpul vizitei din 2024, prin care s-au angajat ca Rusia și Coreea de Nord să se ajute reciproc în cazul unei „agresiuni” împotriva uneia dintre cele două țări. Potrivit Coreei de Sud, Coreea de Nord a trimis aproximativ 15.000 de soldați pentru a ajuta Rusia în invazia sa, împreună cu rachete și arme cu rază lungă de acțiune. Seul estimează, de asemenea, că aproximativ 2.000 de nord-coreeni au murit în conflict. Nici Phenianul, nici Moscova nu au confirmat aceste cifre, dar Kim Jong Un și ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, au dezvelit săptămâna trecută la Phenian un monument comemorativ dedicat nord-coreenilor care au murit luptând în războiul din Ucraina.

