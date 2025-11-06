Soldații ruși care pleacă pe front sunt vânați de „văduve negre”
Tot mai multe femei din Rusia se căsătoresc cu militari care pleacă pe front, în încercarea de a obține despăgubirile acordate de stat în caz de deces.
Când soldatul rus Serghei Khandojko s-a căsătorit a doua zi după înrolare, în octombrie 2023, membrii familiei și prietenii săi erau nedumeriți. Bărbatul de 40 de ani nu pomenise niciodată ceva despre vreo mireasă.
06-11-2025 08:57