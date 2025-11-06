Soldații ruși care pleacă pe front sunt vânați de „văduve negre”

Stiri externe
06-11-2025 | 09:16
soldati rusia
Shutterstock

Tot mai multe femei din Rusia se căsătoresc cu militari care pleacă pe front, în încercarea de a obține despăgubirile acordate de stat în caz de deces.

autor
Știrile PRO TV

Când soldatul rus Serghei Khandojko s-a căsătorit a doua zi după înrolare, în octombrie 2023, membrii familiei și prietenii săi erau nedumeriți. Bărbatul de 40 de ani nu pomenise niciodată ceva despre vreo mireasă.

Întreg articolul pe Spotmedia.ro.

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: militari, rusi, vaduva neagră,

Dată publicare: 06-11-2025 08:57

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka a rupt tăcerea: ”Am mers prea departe”
GALERIE FOTO Sabalenka a rupt tăcerea: ”Am mers prea departe”
Citește și...
Raport Viginum: Rusia, implicată în tentative de interferență digitală la alegerile din Franța 2024
Stiri externe
Raport Viginum: Rusia, implicată în tentative de interferență digitală la alegerile din Franța 2024

Marcat de alegerile europene şi apoi de alegerile legislative, anul 2024 în Franţa a fost propice pentru tentative de interferenţă.

Rusia forțează capturarea „porții de intrare în Donețk”. A schimbat tactica și le cere ucrainenilor să se predea
Stiri externe
Rusia forțează capturarea „porții de intrare în Donețk”. A schimbat tactica și le cere ucrainenilor să se predea

Rusia a declarat miercuri că trupele ucrainene din oraşele Pokrovsk şi Kupiansk, grav afectate de luptele din regiune, sunt încercuite şi le-a transmis că ar trebui să se predea, deoarece altfel nu au nicio şansă de supravieţuire, relatează Reuters.

Oficial: Rusia abia reușește să țină frontul. Ucraina se apără singură, cu propria populație. Nicio șansă să atace NATO
Stiri externe
Oficial: Rusia abia reușește să țină frontul. Ucraina se apără singură, cu propria populație. Nicio șansă să atace NATO

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că nu există o relaţie de cauzalitate directă între retragerea parţială a trupelor americane şi potenţiale strategii ale Rusiei, care "abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina".

Recomandări
Reuniune NATO importantă la București. Mark Rutte: „Liderii Alianței au decis să investească 5% din PIB”
Stiri Politice
Reuniune NATO importantă la București. Mark Rutte: „Liderii Alianței au decis să investească 5% din PIB”

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan participă, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.

Noi percheziții de amploare în operațiunea „Jupiter”. Mascații au descins în 300 de locații. Peste 43 mil. euro prejudiciu
Stiri actuale
Noi percheziții de amploare în operațiunea „Jupiter”. Mascații au descins în 300 de locații. Peste 43 mil. euro prejudiciu

Operațiunea „Jupiter 4” continuă și joi, pentru cea de-a patra zi. Sunt puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie domiciliară care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate. 

PSD se pregătește pentru congres. Cu o zi înainte își „clarifică” doctrina: Nu mai vrea să fie partid progresist
Stiri Politice
PSD se pregătește pentru congres. Cu o zi înainte își „clarifică” doctrina: Nu mai vrea să fie partid progresist

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili ultimele detalii organizatorice cu privire la congresul de vineri, 7 noiembrie, şi pentru a adopta modificările la Statutul partidului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Noiembrie 2025

42:18

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28