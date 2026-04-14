Ancheta se referă la unul dintre cazurile de corupție care vizează familia liderului socialist și foști aliați politici, punând presiune asupra guvernului său de coaliție minoritar.

Judecătorul Juan Carlos Peinado a deschis ancheta în aprilie 2024 pentru a stabili dacă Begona Gómez s-a folosit de statutul său de soție a prim-ministrului pentru a obține avantaje personale, acuzații pe care ambii le neagă.

Ancheta privind catedra universitară

Cazul implică înființarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, codirijată de Gómez, precum și presupusa utilizare a resurselor publice și a relațiilor în scop privat.

Judecătorul Peinado a considerat că ancheta sa a găsit suficiente dovezi ale infracțiunilor atribuite dnei Gomez, conform hotărârii publicate.

"Catedra a servit ca mijloc de progres profesional privat pentru persoana vizată de anchetă", a scris el.

Begona Gomez, 55 de ani, care se află în prezent în vizită în China, împreună cu soțul ei, a negat întotdeauna acuzațiile împotriva sa.

Presiuni politice și alte anchete

Pedro Sánchez a catalogat acuzațiile la adresa soției sale drept o încercare a dreptei spaniole de a destabiliza guvernul său. Opoziția a cerut demisia sa.

Cazul a pornit de la o plângere depusă de un grup anticorupție având legături cu extrema dreaptă.

Fratele premierului, David Sánchez, a fost, de asemenea, vizat într-un dosar separat de trafic de influență legat de angajarea sa într-o administrație regională.

Fostul om de încredere al lui Pedro Sánchez și fost ministru al transporturilor, José Luis Ábalos, a apărut în instanță în aprilie, într-un caz care implica presupusă luare de mită în contracte publice.