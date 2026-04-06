Pentru a doua lună consecutiv, ţările OPEC+, grup ce include şi mai multe state din Golf care au fost vizate de atacurile de represalii iraniene în urma războiului lansat de SUA şi Israel, au convenit o creştere a producţiei cu 206.000 de barili pe zi începând din luna mai, potrivit unui comunicat.

Creşterea de 206.000 de barili pe zi reprezintă mai puţin de 2% din cantitatea de petrol scoasă de pe piaţă după blocarea Strâmtorii Ormuz, dar transmite un semnal că OPEC+ este pregătită să majoreze producţia odată ce ruta maritimă va fi redeschisă. Firma de consultanţă Energy Aspects a descris această majorare drept „pur teoretică” atât timp cât perturbările din strâmtoare continuă.

„În realitate, adaugă foarte puţini barili pe piaţă”, a declarat Jorge Leon, fost oficial OPEC şi actual şef al analizei geopolitice la Rystad Energy. „Când Strâmtoarea Ormuz este închisă, barilii suplimentari ai OPEC+ devin în mare parte irelevanţi.”

La 1 martie, aceste opt ţări - Algeria, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kazahstan, Kuweit, Oman şi Rusia - hotărâseră deja să-şi majoreze cotele de producţie de petrol tot cu 206.000 de barili pe zi, începând din luna aprilie.

Pe de altă parte, OPEC+ a avertizat că repararea instalaţiilor energetice afectate de război va fi costisitoare şi de durată, situaţie care ar putea exacerba dificultăţile de aprovizionare cu petrol şi produse petroliere la nivel global.

Organizaţia a subliniat de asemenea importanţa crucială a protejării rutelor internaţionale de transport maritim pentru a asigura un flux neîntrerupt de petrol, produse petroliere şi gaz natural lichefiat.

Declaraţia nu menţionează direct războiul din Iran, dar acest conflict, prin închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz şi atacurile asupra infrastructurilor petroliere din Golf, a perturbat pieţele energetice globale şi a provocat o creştere a preţurilor. Această situaţie a influenţat în mod clar decizia anunţată duminică, când petrolul Brent era cotat la peste 109 dolari barilul, faţă de mai puţin de 70 de dolari înaintea începerii războiului.