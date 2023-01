Sisteme antirachetă, amplasate și lângă palatul lui Putin. Liderul rus se teme de un atac direct din partea Ucrainei

Sisteme de apărare aeriană Panțir-S1 au fost recent instalate în apropierea palatului preferat al lui Putin, la câteva zile după același sistem a fost amplasat și aproape de locuința sa de lângă Moscova, pe semne că liderul rus se teme de un atac direct dinspre Ucraina.

Un sistem de apărare Panțir-S1 a fost plasat în apropierea palatului prezidențial Valdai din Yascherovo, o localitate aflată la între Moscova și Sankt Petersburg. Sisteme similare au fost instalate și în apropierea reședinței oficiale a lui Putin din Novo-Ogarevo (foto articol) în ultima săptămână, în mod evident pentru a-l proteja de dronele sau rachetele ucrainene.

Another air defense system was installed in Moscow - only 10 km away from Putin's residence.

Presumably, it is "Pantsir S1". Putin's residence in Novo-Ogarevo is very close to the location. pic.twitter.com/Q4zdvgRzLA